資費高招 成本大減通路重整

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中國時報

中華電信月初端出「公教雙飽」的超優惠資費方案，歷經半個月口耳相傳，威力開始發酵。不過細算成本，相較於前年的699，今年這波499元因是單門號約，成本負擔不增反減，加上後續通路重整效應，這招絕對是高招。

表面上看來，中華電「公教方案」針對特定族群，但包括配偶及一等親，某種程度像台灣之星「家族省」，等於一家用戶全都能挖走，有沒有全面開放，其實是假議題，因為很多「一般民眾」早就辦了。

很多人看到「500元有找」，拿來跟前年炒得很凶的「699吃到飽」相比，認為價格下殺，電信業者元氣大傷，這也是錯的。因相較於699是購機綁30個月、是帶購機補貼，這回是24個月單門號約，周邊成本為零，只是把原本給經銷商的補貼跟獎金，回饋到月租費罷了。

用數字來看，699元大戰時，殺最凶時終端用戶補貼9000元，綁約30個月，等於每個月少300元，699的資費其實是當399在賣，這還不計入給經銷通路的額外獎金，相較於499卻沒有綁任何手機，前年其實才是「見骨」。

而且中華電補貼9000元是「低標」，台灣大哥大、遠傳補到9500、1萬元，這樣算下來，前年才叫「傷本」，也就不難理解雖然三雄都唉唉叫，但照做也能做的原因了。

對中華電來說，成本大減有利打持久戰，更大效應是通路重整，就是「瘦身」。因為從當年泛亞電信喊出「二度蜜月」開始，當購機成為趨勢後，通路勢力變大，於是各電信商互挖彼此用戶同時，得利的卻是通訊行。

只是這樣加碼挖角未必有用，用戶「哪有利多往哪去」，加上通訊行為賺獎金，也鼓吹短期離網，造就用戶忠誠度不高，這都讓中華電痛定思痛，思考「錢應該補在哪」，直接補貼在好的資費上，是不是更有感？

當單門號增加、購機的少了，中華電不只不用再受通路牽制，未來也不用扛那麼高的手機採購成本。且當通訊行「洗機」賺價差的機會變少，有利維持新機行情，庫存壓力就能降低，對中華電當然更好。

(中國時報)

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