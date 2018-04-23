汽油漲0.5元 95無鉛逾29元

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中國時報
／台北報導

怎麼又漲了！中油公司今日起調漲各式汽柴油價格每公升各5角，98無鉛衝破31元、95無鉛汽油也漲破29元，創下40個月的新高價。對每周都得加油的開車族，每個月得多花100元，相當於一個便當錢，直呼「不開心」。

中油表示，本周原油價位主要受美國商用原油庫存意外下降及中東地緣政治情勢緊張影響而大漲，調價指標7D3B週均價較前周上漲2.04美元，新台幣對美元匯率貶值1.48角，依公式計算漲幅2.8％，每公升調漲0.5元。

調漲後，92無鉛汽油每公升27.8元、95無鉛汽油每公升29.3元、98無鉛汽油每公升31.3元、超級柴油每公升25.7元，除連兩周調漲，此價位逼近2014年12月高點。

台塑方面，漲幅比照中油，各類汽、柴油價格每公升漲0.5元，油價調整後加盟加油站參考零售價，92無鉛汽油每公升27.8元、95無鉛汽油每公升29.2元、98無鉛汽油每公升31.3元、超級柴油每公升25.4元。

面對油價調漲，過去被視為抗漲利器的加油卡，似乎作用有限。以全國加油站為例，幾乎同步縮減銀行優惠，相較於第1季，每公升降價少了1到4角，只剩自家聯名卡、花旗卡及一銀卡挺住，相當不易。

至於國泰世華台塑聯名卡於台亞、鯨世界、西歐、福懋等加油站，暫且維持人工加油周三每公升降價1元、天天降0.8元，自助加油天天降價1.2元，並加碼0.5％加油金回饋，若日子選得對，每周三還能享有降價2元。

(中國時報)

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