旺世界》助孩子脫貧 湯淺誠推動兒童食堂

2018年04月23日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／專訪策畫： 謝錦芳 執筆、攝影： 黃菁菁 東京特派員／專訪策畫：執筆、攝影：

日本社會運動家湯淺誠推廣兒童食堂，提供貧戶兒童免費用餐，在日本已超過2000家。（湯淺誠提供）

日本社會運動家湯淺誠從學生時代起，便投入社會活動領域，不追求高薪、也不求官祿，20多年來在機緣巧合下，他從民間轉戰官場，再從官員變成學者。無論如何轉換跑道，他都沒忘記初衷，為的是要打造一個沒有任何人被遺忘的社會。

湯淺誠25歲時在友人川崎哲邀約下，從事支援街友的活動，川崎哲後來轉投入「國際廢除核武器運動」（ICAN），該組織去年獲頒諾貝爾和平獎，川崎哲為全球公民社會聯盟日本NGO聯絡會代表，湯淺誠則持續關懷弱勢，從街友到貧困兒童。以下是湯淺誠接受《中國時報》專訪摘要。

正視日本貧困問題

問：2008年您在「跨年派遣村」活動中擔任村長，現在回顧起來，給予那次的活動怎樣的評價？

答：派遣村活動的最大意義是讓貧困問題被看見。當時正好是日本的過年，民眾都返鄉團圓，當一家人悠閒地看電視時，卻看到街友們聚在派遣村取暖的畫面，日本全國各地的人們突然驚覺「原來日本也有貧困問題」。

我們完全沒想到會引起那麼大的回響，其實直到活動開始前我們還很擔心，會不會有人來？當時大家心想，即使只來幾個人，若能幫助到他們也好，萬萬沒想到竟來了500人。

因為這項活動，日本政府正式承認日本有貧困問題，這是很大的變化。從那之後已過了10年，我現在在大學教書，現在的大學生當時是小學生，對他們而言，貧困問題似乎是理所當然的，「日本明明有貧困問題卻說沒有」這件事反而讓他們難以理解，這也感覺到時代的變化。

全日本擴點2300處

問：現在最關心的社會問題是什麼？

答：我關心「兒童貧困」問題，參與「兒童食堂」計畫。過去日本各地方都有「自治會」、「町內會」等社區組織，裡面也有「兒童會」。過去人們會在那裡交流，解決彼此家庭的苦惱，但隨著都市化發展，人與人的交流變淡，自治會裡的兒童會能做的事越來越少，現在的「兒童食堂」正可彌補這項缺失，「兒童食堂」可說是兒童會的現代版。

兒童食堂冬天辦聖誕派對，夏天辦搗年糕會、烤肉會，或去海邊郊遊等，參加的兒童當中，有些是平時連飯都吃不飽的小孩。上星期我們剛召開記者會，日本的兒童食堂在2年內成長7倍，日本全國現在已有2300個。

四處說明爭取認同

問：日本的兒童食堂好像都各自為政，沒有統一的作法嗎？

答：沒錯，兒童食堂的營運是沒有任何的規定，由民間志工自主地按照自己喜歡的方式去做，沒有任何政策、法律，也沒有任何資金。

問：那會不會收支不平衡，維持不下去呢？

答：常有人質疑這樣的問題，就像我當初做支援街友活動一樣，沒有任何來自政府的行政支援，也沒有任何資金，但我們做了18年，只靠四處說明支援活動的意義，而獲得許多善心人士的捐款資助。即使政府沒有政策，也不是不能維持下去的，只是必須付出努力，獲得更多人的認同。

解決孤立增加自信

問：除了兒童食堂之外，還有沒有其他可以解決兒童貧困問題的方法？

答：兒童會陷入貧困，主要原因有三，沒錢、與外界沒有聯絡，造成沒自信；有錢、有和外界接觸，自然會漸漸有自信。兒童食堂可以解決貧困家庭被孤立的問題，錢的問題來自慈善捐款，也有日本政府支援。日本政府2013年通過《兒童貧困問題對策法》的立法，至今已經5年，先由都道府縣開始調查兒童貧困問題，也開始擬定對策，並針對單親家族增加發放兒童撫養津貼，但做的還是不夠。

景氣差也要有保障

問：安倍政府上台後，日本的景氣好轉，失業率降低、股票上漲，您認為貧困問題有改善嗎？

答：數據顯示，確實有改善，2012至2015年的3年內，兒童貧困率降低2.4%，大約48萬個兒童的貧困狀況已獲改善，這是很棒的事。但是這主要是因為股票上漲，就業機會改善，但今後若景氣變差，可能狀況會再惡化，並非社會的體質改善了，還是會受景氣所左右。理想的狀況是，即使景氣不好，貧困兒童的生活也能有保障，打好社會保障基礎是我們的目標。

(中國時報)