旺世界》下一步 激發大學生關懷社會

湯淺誠（前排左二）投入社會運動20多年，期望打造一個即使景氣不好，貧困兒童的生活也能有保障的社會。（湯淺誠提供）

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中國時報
東京特派員黃菁菁／專訪
湯淺誠小檔案

湯淺誠從事社會運動，從3個人開始，迄今累積上百萬人支持。不過，他發現，日本大學生9成以上沒想過社會問題，因此，他辭去法政大學教職，下一步要到排名較後的大學任教，激發更多年輕人關心社會問題。

問：您擔任內閣府參與（顧問）後，對從事社會活動有沒有什麼幫助？

答：在那之前，我也常向政府提政策建言，但完全不懂政府是怎樣的機制在運作，成為內閣府參與之後，才瞭解中央政府、縣、自治體，政府中有各種省廳、有大臣、事務官，要層層交辦下去，政府才能動起來。

以前我只是一味要求政府要想辦法，後來我明白了不僅要提出要求，還要先想好應該與誰聯絡、採取什麼手續，才能解決問題，這對我而言是很大收穫。

問：後來為何選擇去大學教書呢？

答：我一直在民間做社會運動，獲得很多人的支持，至少已超過100萬人。我從3個人開始做支援街友的活動，一直到現在得到上百萬人支持，在我來看已經是很了不起。

進入政府工作後才發現，100萬人不到日本人口的1%，若是99%的人不支持我，即使得到百萬人支持，也無法動用稅金、推動政策，所以我體會到，應該讓更多人瞭解政策的重要性，而我個人必須瞭解人們是如何看待社會問題，才能知道如何推動政策。

日本的大學生有9成都沒想過社會問題，我想要探究，如何才能引起大學生們的關心與理解。我在法政大學教了5年書，現在大概明白了，所以我剛剛辭職，接下來想去其他排名沒那麼高的大學教書，日本每年約有50萬名大學生，排名最低的大學大概是社會的中等階層，我想知道他們是如何看社會的。

(中國時報)

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