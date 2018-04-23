旺世界》哥哥是身障者 更能感同身受

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中國時報

湯淺誠念大學時就從事支援街友的活動，2008年因舉辦「派遣村」活動一夕成名。他持續關懷弱勢，成為貧窮、弱勢族群的代言人，與自己哥哥是身障者有相當大關聯。

湯淺誠提到，從小推著哥哥的輪椅在街上走時，總會被投以異樣的眼光，街友們在街上生活也被大家以異樣的眼光盯著看，因此他似乎能體會街友的那種心情和感受。

哥哥是身障者，常有義工到家裡幫忙，有大學生、基督徒等，他從小就很習慣與許多不同的人接觸，比起與相同感覺的人在一起，他更喜歡和各種不同類型的人接觸，這應該拜哥哥所賜，也可說是受到家庭環境的影響。

4月13日與湯淺誠約在東京車站附近的咖啡廳訪談，沒想到同時還有兩組人在和他開會，一組是和他一起從事社會活動的夥伴，他們正在拍宣傳照，另一組則在與他討論新的社會活動方案。專訪結束後，他立刻趕搭新幹線赴名古屋。

湯淺誠的行程像打陀螺般排得滿滿，目前忙著推動「兒童食堂」計畫。他表示，才短短2年，在日本全國已有2300家「兒童食堂」，解決了不少貧困家庭的煩惱，期望有助於培養下一代的人才。

10多年前第1次專訪湯淺誠時，他擔任NPO法人「支援自立生活中心繫舟」的事務局長，辦公室位於東京飯田橋，一棟破破的兩層樓鐵皮屋裡，他那種隨遇而安的態度，讓人感覺他是個對物質生活沒有什麼追求的人。

他當時談及如何尋訪街友，問出他們的需求，過程充滿戲劇性，因為街友大多很排斥外人，但他卻能與他們促膝長談，讓他們吐露心聲，還替他們安排工作、住處等。

對於貧困的問題，當時他痛批「日本社會看待貧困問題，總認為貧窮是個人造成的，必須自行負責」，他強調日本社會不能對貧窮問題視而不見。

後來「派遣村」活動引發日本社會對貧窮問題的關心，且讓日本政府和更多民間人士願意伸出援手解決問題，湯淺誠也成為貧窮、弱勢族群代言人。

湯淺誠說話條理分明，說服力強，後來被延攬入閣，一點也不讓人意外。儘管充滿傳奇色彩，但他做事的方式踏踏實實，與前次專訪時相比，他的臉上有更多的自信、笑容與成就感。

(中國時報)

旺世界》下一步 激發大學生關懷…

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