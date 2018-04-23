美財長擬登陸 進行貿易談判

2018年04月23日 04:11 中國時報 楊家鑫 、 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

美國日前宣布對大陸中興通訊出口管制7年，使陸美貿易戰愈演愈烈。在此敏感時刻，美國財長穆欽於21日（華府時間）表示，他正考慮前往大陸就貿易問題進行談判，並對兩國未來達成協議解決爭端的可能性持「謹慎樂觀」態度。

解決爭端 穆欽謹慎樂觀

對此，大陸商務部昨日回應稱，「中方已收到美方希來北京進行經貿問題磋商的資訊，中方對此表示歡迎。」

大陸央視報導，美國財長穆欽於當地時間21日表示，他正考慮前往大陸就貿易問題進行談判，並對兩國未來達成協議解決爭端的可能性持「謹慎樂觀」態度。

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）報導稱，穆欽在出席國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行春季年會時表示，「我不想透露任何的時間或者其他資訊，但是正在考慮（前往大陸）進行訪問。」

已會易綱 聚焦金融貨幣

對此，大陸商務部昨日回應稱，「中方已收到美方希來北京進行經貿問題磋商的資訊，中方對此表示歡迎。」

報導稱，在年會上，穆欽還會見了新上任的大陸央行行長易綱，兩人的會談聚焦貨幣政策和金融合作。穆欽說，「討論其實更多集中在行長對大陸央行的舉措，還有他們宣布的一些開放市場的行動，這一點我們非常鼓勵和讚揚。」

上海《澎湃新聞》報導稱，美國財長想訪問大陸，至少有三重壓力，首先是大陸強硬反擊的壓力，美國不得不變招，否則就真沒法收場了；第二，失去大陸市場的壓力，屆時美方必然蒙受巨大損失，川普中西部的選票基礎也會發生動搖；第三，美國國內的強大壓力，美國人生活成本增加，抵銷了川普減稅效果。

G20認全球經濟面臨威脅

此外，20國集團（G20）財政首長會議日前在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，與會的各國財政和金融首長皆認為，美國與大陸日漸升溫的貿易緊張情勢，是全球經濟面臨的一項重大威脅；高漲的貿易保護主義正對表現強勁的世界經濟投下陰影。

(中國時報)