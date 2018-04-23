兩岸城市論壇 可望遍地開花

2018年04月23日 04:11 中國時報 潘維庭 、呂佳蓉／台北─北京報導 、呂佳蓉／台北─北京報導

大陸國台辦主任劉結一自3月底開始，密集與泛藍營縣市長會面，大陸涉台人士透露，大陸正摸索兩岸城市交流的新作法，跟直接惠台一樣，在年底台灣地方選舉後，大陸有意讓類似雙城論壇的常態與深度兩岸城市交流遍地開花，無須透過政黨，以此強化與認同兩岸一家的縣市長推進民生文化交流，讓31條惠台措施於大陸各地方落實時，能擴充到台商以外的群體。

大陸涉台人士認為，日前國台辦發布31條惠台措施，台灣普遍反應良好，但也有台胞反應，31條比較集中在台商與到大陸就學的台青上，對大部分台胞比較沒有直接影響。有鑑於此，城市交流是可以彌補的方法。

劉結一先後在3月26日、4月17日與18日，與新北市長朱立倫、南投縣長林明溱及花蓮縣長傅崐萁會面，密度之高非常罕見，而且後續還會與藍營縣市長交流。

大陸涉台人士說，大陸有意以點對點的城市交流為基礎，讓不到大陸就業就學的台胞，也能感受到大陸惠台的力度。諸如智慧城市、社區營造及長照等，兩岸城市有太多民生社會議題可以談，有助於大陸把惠台措施做到島內，透過一對一城市深度交流，可以幫助大陸各省市陸續擬定落實31條惠台的施行細則時，更多惠及那些不是常到大陸的台胞。

至於如果綠營縣市長想跟進，北京聯合大學台研院兩岸關係所所長朱松嶺對此表示，綠營縣市長中是有些兩岸主張比較溫和的人，如桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅，只要對兩岸關係政治定位能正確論述，對兩岸一中做出適當地表態，大陸絕對歡迎交流。

(中國時報)