兩岸一家 破冰唯一解方

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中國時報

面對年底九合一選舉將至，大陸對於涉台交流擬推新作法，對於綠營縣市首長，只要適時表達兩岸一家者，大陸應歡迎其登陸交流，也會讓台灣民眾對於惠台更有感。

民進黨高雄市長參選人初選時，民進黨立委趙天麟曾於報紙刊登全版廣告，表示為拚高雄經濟，將推動高雄、深圳雙城論壇，當時引發民進黨人士強烈反彈，他當時說，外界有憂心是很平常的，但有為的政治人物都應為了突破僵局去找出方法，而非墨守成規；兩岸中央若無法突破目前現狀而導致僵局，何不讓城市交流先行？

在民進黨內，像趙天麟、台南市長參選人黃偉哲，及桃園市長鄭文燦等，在兩岸立場上主張交流、相對溫和的政治人物大有人在，他們也多次表達對於兩岸交流的期盼，雖然台北市長柯文哲非民進黨員，但對於這些對兩岸關係持正面態度的綠營縣市長，如果能對於兩岸一家表態，大陸應適度放行。

2017年台灣居民去大陸587萬人次，台灣民眾去過大陸的比率仍在50％以上，但2300萬人中，大部分對大陸不了解，也不太能感受到31條惠台實質影響。如果兩岸城市交流擴大推廣，把部分綠營縣市也納入，絕對有助於把惠台31條，從直接受惠的台商、台生、台師等，延伸到沒去過大陸的台灣群體。

此外，民進黨政府拒不承認九二共識下，最有用的方式，就是民意逼蔡政府就兩岸非國與國關係表態，大陸如果能稍微放開綠營縣市長登陸交流，進而籌辦兩岸城市間的深度合作，讓基層民眾有感，感受到大陸的發展與惠台是玩真的，也可給民進黨政府壓力，可謂一舉數得。

(中國時報)

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