首屆數字中國建設峰會 登場

2018年04月23日 04:11 中國時報 潘維庭 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸首屆「數字中國建設峰會」22至24日在福建省福州市海峽國際會展中心舉行，今年主題為「以信息化驅動現代化，加快建設數字中國」，除了互聯網企業四巨頭「BATJ」（百度、阿里巴巴、騰訊、京東）將齊聚福州參加峰會，還有360、美團、滴滴、今日頭條等大陸知名企業代表也會參與。

這屆峰會由大陸國家互聯網信息辦公室、國家發展和改革委員會、工業和信息化部、福建省人民政府共同主辦。在政策面上，除了國家相關部委將發布多個助力「數字中國」建設的利好政策，峰會舉辦地福州也將發布《福州市支持數字經濟發展的七條措施》。

本次峰會共有8個論壇，包含數字經濟、新型智慧城市、電子政務、智慧社會、大數據、數字海絲、數字福建、物聯網；另外還有一場「數字福建專題研討會」，邀請上百位重量級嘉賓主題演講，包括京東集團董事局主席兼執行官劉強東、浪潮集團董事長孫丕恕、神州數碼董事局主席郭為等，論壇嘉賓和承辦單位邀請的專業觀眾估逾2000人。

峰會開幕式當晚，還將舉辦「數字經濟．閩江夜話」活動，有關企業代表及專家學者將登上閩江5艘遊船，以治理之舟、健康之舟、未來之舟、工業之舟、金融之舟為主題，討論數字經濟和電子政務領域的熱點話題。

福建省常務副省長張志南先前預告，峰會將採用人臉識別、語音識別、無現金支付、無接觸安檢、無人駕駛等智能會務會展系統，希望給觀眾帶來更多智能化新體驗，「e福州」App將成為峰會觀眾的唯一入場「門票」，掃碼入場。

另外，「數字中國建設成果展覽會」於21日至25日同步舉行，集中展示電子政務和數字經濟發展最新成果，共有數字福建館、電子政務館、數字經濟館、數字社會體驗館四大展區。

福建是大陸的信息化建設先行省分，也是「數字中國」建設的思想源頭和實踐起點，2000年，時任福建省省長的習近平作出「建設數字福建」的決策，提出了「數字化、網絡化、可視化、智能化」的建設目標。經過18年努力，「數字福建」建設成效顯著，信息化綜合指數、互聯網普及率、兩化（信息化和工業化）融合水平、數字經濟總量均居全大陸前列。

(中國時報)