酒駕闖紅燈 警官撞7車釀6傷

2018年04月23日 04:11 中國時報 柯宗緯 、 胡欣男 ／綜合報導 ／綜合報導

刑事局2線3星警官張博鈞，21日深夜11時許酒後開車，行經高雄左營瑞豐夜市路口，追撞7輛汽、機車及腳踏車，造成6人受傷，張因酒測值高達0.89毫克，被依公共危險罪送辦，檢方訊後諭令15萬元交保；警政署長陳家欽表示痛心與震怒，將從嚴懲處。

40歲張博鈞是刑事局預防科股長，警大66期畢業的他，過去在高雄市警局服務時，參與製作預防犯罪宣導片「愛與鐵血」系列微電影，成功提升警察形象，深受時任局長陳家欽肯定與信任；去年陳升任警政署長，張也北上協助「NPA署長室」臉書的內容構思，是陳的愛將，不料卻因酒駕自毀前程，由於「NPA署長室」曾製作過宣導酒駕防制的圖文，亦對官警三令五申千萬不能酒駕，但身為小編的張員卻仍知法犯法，顯得格外諷刺。

署長愛將 貪杯毀前程

高雄警方表示，張員昨夜因朋友邀宴，喝3瓶啤酒後不勝酒力，先於停車場睡覺休息後，再駕車返回鼓山住處，途中沿左營區裕誠路東往西方向行駛，行經南屏路路口後欲右轉，疑一時失神未注意車前號誌狀況，闖紅燈擦撞正停等於待轉區的5輛機車、1輛腳踏車及1輛欲左轉的銀色汽車，造成機車、腳踏車騎士及乘客共6人全身多處擦、挫傷，幸好就醫後均無大礙，張員移送橋頭地檢署偵辦。

15萬元交保 調職處分

警政署指出，依規定將張員調離現職，並降調非主管職務，至於張的行政責任，將依「警察人員駕車安全考核實施要點」議處，張除涉公共危險刑責外，也將面臨嚴重的行政懲處，並追究其主管的考核責任。警政署強調，對於杜絕員警酒駕期許與懲處標準，無論幹部與基層，沒有假期，也絕不打折扣。

張員則透過友人表示，他對於酒駕肇事一事，感到非常愧疚，將勇於面對懲處，並對造成警譽受損深感抱歉。另外他也對6名傷者表示歉意，願意賠償一切損失。

(中國時報)