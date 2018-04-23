勒死病妹 無業男吞藥輕生

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中國時報
／新北報導

新北市中和區45歲蔡姓男子疑不堪長期照顧罹患思覺失調症的妹妹，22日上午留下遺書後，先勒斃胞妹再吞食老鼠藥輕生。蔡男自殺前向警消報案，當警消人員到場時，蔡女已明顯死亡，蔡男送醫後獲救，蔡男坦承行凶，但對殺妹動機卻閉口不談。

22日上午10時許，蔡男向119報案指稱要帶43歲胞妹共赴黃泉，消防局與轄區中和警分局員警前往現場查看，警消破門入屋後發現蔡女倒臥床上，頸部有勒痕，已明顯死亡，蔡男則意識清醒，自稱已吞食老鼠藥，救護人員立即將他送往雙和醫院急救。警方在屋內尋獲蔡男留下的遺書，簡短交代兄姐，他要帶妹妹去見母親，多燒些紙錢給他們。

警方通知蔡男兄姐到場，得知蔡家共有8名兄弟姊妹，父母和么弟、么妹住在這裡，么妹長期患有思覺失調症，自父母相繼離世後，去年起剩么弟獨自照顧么妹，生活費用由其他兄姐資助，兄姐本希望2人搬到林口一同生活，但2人不肯離開。

鄰居表示，死者蔡女平日都依靠凶嫌照顧，凶嫌待人和氣，遇到鄰居都會打招呼，看不出異狀，發生憾事，鄰居都感意外。

蔡男姐姐透露，么弟蔡男精神狀況亦不穩定，但警方因查無蔡男相關病歷資料，對此持保留態度；警方初步研判，由於蔡男不曾出外工作，從年輕時就肩負照顧父母和妹妹的責任，自從去年母親過世後，蔡男疑似承受不住思念母親和照顧妹妹的壓力，才會決定帶妹妹共赴黃泉。

警方表示，蔡男經急救後已恢復意識，現已轉入加護病房，暫時無法偵訊，但警方初步訊問，蔡男坦承親手掐死妹妹，但對行凶動機，閉口不談。警方將待蔡男身體狀況穩定後進行偵訊，全案朝殺人罪嫌偵辦。

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(中國時報)

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