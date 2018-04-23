揪團遊綠島 老翁浮潛溺斃

宜蘭68歲王姓老翁與友人到綠島旅遊，22日浮潛時不慎溺水，被救起已經失去生命跡象，送醫急救不治。（黃力勉翻攝）

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中國時報
／台東報導

宜蘭68歲王姓老翁與友人組團前往綠島旅遊，22日在柴口浮潛時不慎溺水，團員們上岸時遲遲等不到人，下海搜尋才發現王翁已失去生命跡象，經送醫急救仍宣告不治，遺體由海巡艇協助運回至富岡漁港，事發原因仍待檢警進一步調查釐清。

死者王翁是宜蘭羅東鎮人，21日與友人共29人組團到綠島旅遊，22日上午行程是到著名的浮潛景點柴口，由3位教練帶領29人浮潛，柴口海底礁石遍布，以壯麗的石珊瑚景觀著稱，水深變化具有層次感，西南風吹拂時柴口浪況穩定，從海面上就能觀察繽紛多彩的魚類及珊瑚。

然而，團員浮潛結束後，上岸卻遍尋不著王翁蹤影，才驚覺他可能發生意外，立刻回到浮潛海域搜尋，沒多久便在距離下水處不遠、火窟燒烤店前方約20公尺的海域，發現他身體一動也不動，趴在海面上載浮載沉。

團員隨即報警求援，海巡隊、警方上午9時50分獲報後，立即趕往現場搶救，但王姓老翁被救上岸時，早已經沒有生命跡象，教練持續為他CPR急救，並交給救護員急救送醫。王翁被送到綠島衛生所急救後未見起色，經急救約40分後，於10時53分宣告不治。

同行團員指出，浮潛時大家都靠在一起，也沒發現王姓老翁有異狀，直到上岸後發現他未跟著回來，才驚覺大事不妙，沒想到竟然是發生意外。海巡艇中午協助將王姓老翁遺體運回富岡漁港，詳細溺水原因還待警方及海巡隊調查。

由於王姓老翁有依規定穿著防寒衣及救生衣，為何會溺斃讓人無法理解，家屬22日已經趕到台東了解狀況，檢察官預計23日進行相驗以釐清死因及責任歸屬。

(中國時報)

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