誘少年拍露鳥照 男被判年2月8

2018年04月23日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

有戀物癖的李姓男同志，以拍攝少年鞋襪照片、裸照洩慾，被控2015年假藉拍攝球鞋照片，誘騙2名國中生拍「露鳥照」，但李在二審宣判前夕，寫信給法官，自承從小學起喜歡聞男同學鞋襪味，「卻被同志嫌棄」，高院請台大醫院進行1年精神鑑定後，日前輕判李2年8月徒刑，另拍裸照未遂部分判刑5月，得易科罰金，全案可上訴。

35歲李男藉擔任國中代課老師機會，收留3名蹺家學生，以玩「大老二」撲克牌遊戲彈弄學生下體，趁學生熟睡猥褻其下體，拍攝肛門照片，還引誘學生發生性行為，另李涉在18年前聞、舔1名國中生腳部並拍照、口交、舔乳，最高法院上月依強制性交等罪判刑8年、另性騷擾罪判3月，易科罰金9萬元確定，李已入監服刑。

但李另於2015年8月搭訕穿運動制服的國中生，以拍攝球鞋為由騙到大樓樓梯間拍裸照得逞。同年6月李帶另名國中生到樓梯間欲拍裸照，因相機故障未得逞，李花500元買下原味襪，並相約再拍照，事後家長報警。

2016年11月高院辯論終結後，因案羈押的李寫信給法官，指他小學時看到男同學脫鞋子爬到黑板前櫃子上擦黑板，就蹲在後面聞同學襪子，「只知道那樣很開心」，回憶偷拿男同學鞋子回家，媽媽氣得邊打邊哭罵他變態，感嘆「當一個從小就喜歡鞋襪的同志，被一般人嫌棄的同志所嫌棄！」

高院為此再開辯論，商請台大醫院進行精神鑑定，高院認定李以拍攝鞋襪為由，採行「得寸進尺」方式犯案，情節尚屬輕微、非可難性低，一審忽略李身為同性戀、戀物症者在現今以異性戀、父權制為主的社會中所受到的孤立隔絕、歧視，量刑過重，因此改輕判2年8月。

(中國時報)