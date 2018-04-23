詐領交際費 外交官休職1年

2018年04月23日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

外交部禮賓司副總領事林文和，任職駐檀香山台北經濟文化辦事處副總領事時，涉將18筆私人飲宴費用核銷公帳詐領「副館長交際費」2650美元(約8.1萬台幣)，被依貪汙罪刑判確定，遭監察院移送公務員懲戒委員會審理；林辯稱因外館辦公費不足才出此下策，請求輕判，但公懲會仍判決林休職1年，林將損失薪資上百萬。

林被控7次詐領18筆「副館長交際費」共2650.82美元，核銷他宴請非公務關係的美籍友人、台灣留學生、僑胞及其他駐館到檀香山出差、參加講習或觀光旅遊人員費用，遭廉政署查辦。事後林認罪並繳回台幣8.1萬元犯罪所得，高院判刑2年、褫奪公權1年、緩刑3年，他上訴最高法院遭駁回定讞。林另被監察院彈劾，移送公懲會。

公懲會審理時，林辯稱支出全屬公務，因駐處「辦公費」嚴重不足，無法核銷，不得已才在「副館長交際費」項下報支，並無詐領公款情事。另他已被判決褫奪公權確定，應無必要再受懲戒處分。林並稱，他對外交事務頗有貢獻，且他犯後自白犯行，繳回不法所得，犯後態度良好，請求勿判決他休職以上的處分。

但公懲會認為，林所為非屬外交禮賓之業務範圍，更無任何增進國家利益、照顧我國旅外人民之必要，明知交際費報支作業，應依外交部規定辦理，竟以不實文書詐取公款，嚴重影響公務紀律，判決休職1年。

依公務員懲戒法規定，休職「休其現職，停發俸（薪）給」，不得申請退休，復職起2年內不得晉敘、陞任或遷調主管職務。

(中國時報)