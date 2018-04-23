影藝科系吃香 科大逆境轉型

2018年04月23日 04:11 中國時報 張潼 、 曾百村 、 譚宇哲 、 張穎齊 ／綜合報導 ／綜合報導

崇右影藝科技大學以推廣影藝為主要辦學目標之一，學子在校期間學習專業的表演藝術，期望在未來繼續朝演藝事業發展。（崇右影藝科技大學提供）

當年全台工專、商專紛搶升格改制為科技大學，近年因少子化，招生困難，再度轉型，陸續開設表演藝術、時尚設計科系，原本創校時的工、商科系則大幅縮減甚至消失。校方不諱言，考量時代趨勢、盤整學校資源下，不得不在逆境中轉型。

黎明表演科系 招滿額

前身是中國海專的台北海洋科技大學、原為崇右企專的崇右影藝科技大學、醒吾科技大學、黎明技術學院等校，不再固守創校傳統科系，近年來陸續新設表演藝術科系或學程，崇右科大甚至直接把校名改為影藝科技大學。

台北海洋科技大學校長唐彥博坦言，2008年學生人數僅700多名，創下新低，陸續創設新科系後，短短7年內，2015年學生人數就迅速成長至6588人；黎明技術學院主祕林書正也說，推動轉型後，2013年至今招生都逐年成長，表演藝術、時尚設計、化妝品等科系更是幾乎年年招滿額。

唐彥博說，社會潮流趨勢在改變，傳統科系已難吸引年輕人目光，辦學更需以學生未來就業角度思考，遊輪產業快速發展，表演藝術、時尚造型等都是相關產業，以創新思維出發並盤整學校資源加以轉型，對學校、學生及產業是多贏方向。

崇右改名變身 不從商

創校51年的崇右影藝科技大學原為商專，去年二度更名為崇右影藝科技大學，完全轉型成表演藝術、觀光休閒、餐飲學校。主祕林嫻如說，少子化對私校衝擊甚大，校方不得不在逆境中轉型求生存；醒吾科大副校長陳義文也指出，私校設立系所當然以招生為重要考量，表演藝術學程不僅年輕人愛讀，市場也有需要。

但陳義文強調，外界普遍認為工、商科師資及養成技術要求較表演藝術學程高，但實際上工、商科發展已久，尋覓師資不困難，想找到能指導舞台劇的導演、或有伸展台幕後經驗的秀導反而是挑戰，因此校方開辦表演藝術系時更用心尋覓師資，甚至與國內第1大模特兒經紀公司合作，才吸引學生願意就讀。

(中國時報)