學校拚生存 政府束手無策

2018年04月23日 04:11 中國時報 孟祥傑

2017年台灣新生兒人數跌破20萬人大關，僅19萬3844人，為金融海嘯後生育數次低的1年，在年輕人不願生、不敢生的趨勢下，各偏鄉小校絞盡腦汁求生存，連動私立科大紛紛轉型，諷刺的是，卻未見主政者對挽救孩子、年輕學子的教育有何明確、積極作為，若學校一間間裁併、關門或不再致力基礎人才培養，台灣未來的競爭力，令人憂心。

兩岸選秀節目這些年如雨後春筍般出現，素人一夜變明星，讓許多年輕人趨之若鶩，不少招生出現危機的私立校院從中看到契機，競相設立表演藝術、時尚相關科系，吸引年輕學子就讀，做為一圓明星夢的跳板。

果真，這類科系立即解決招生困境，幾乎年年滿額，但課程內容較艱澀難學的傳統工科、商科，因此愈來愈乏人問津，基礎產業人才缺口正悄悄擴大，再過10年、20年，台灣傳統產業恐找不到技術人才，影響所及，本土與外來移工失衡狀況及年輕人口失業率可能更加嚴重。

再者，大陸演藝市場快速發展，連許多台灣藝人都轉往大陸發展，台灣演藝市場相形萎縮，各科大廣設表演藝術相關學程、科系，畢業生恐難以在台灣找到機會，但始終看不到政府端出相關政策，繼續培育傳統技術人才，同時打造健全的演藝市場，讓學子看到留在台灣有未來。

而鄰近的韓國20年來則以政府之力，結合高教、3C產業與演藝市場，成功培育基礎產業人才投入各類市場，並透過戲劇、節目外銷創造產值，使得競爭力蒸蒸日上；反觀台灣，對少子化現象一籌莫展，就連教育政策亦深陷藍綠紛爭。醒醒吧！執政者，台灣真的禁不起下一個20年，再被虛耗。

(中國時報)