藝術系闖出名號 水漲船高

2018年04月23日 04:11 中國時報 曾百村 、 譚宇哲 、 張潼 ／綜合報導 ／綜合報導

為讓學校永續經營，多所傳統以工、商為主的技職校院，轉型成演藝學校，校方坦言，藝術科系畢業生剛進社會的收入，肯定比不上工商科畢業生穩定，但若能吃得了苦、闖出名號，所得也會水漲船高。

醒吾科大副校長陳義文指出，該校今年開辦首屆表演藝術系，學生約100人，以目前薪資水準來看，工、商科學生首薪約26K以上；不可諱言，表演藝術系畢業生若選擇往幕前發展，無論走秀或劇場演出，與同屆畢業工、商科相比，收入可能相差甚遠。

所以校方鼓勵表演藝術系學生在校就要尋求演出和實習機會，避免一畢業就成為低薪族、失業族，表演藝術系未來收入或許不如工、商科學生穩定，但要是能在藝能界闖出名堂，報酬將大幅超越工商科畢業生。

2016年才成立表演藝術系的黎明技術學院，目前還沒有畢業生。主祕林書正說，非工科畢業生起薪約29K，工科畢業生起薪相對較高，往往實習階段就超過30K，正職更能領到逾40K。

林書正表示，雖然工科待遇看似較好，但求學階段要念的書相對較多、較辛苦，表演藝術則是近年許多年輕學子的興趣，雖然不見得人人能在幕前闖出一片天，但仍有幕後工作可選擇。

台北海洋科技大學表演藝術系也還未有畢業生，校長唐彥博表示，就讀該系學生多半希望從事幕前工作，除加強硬體設施外，學校也向文化部申請經費、安排學生到劇場或樂團實習。

(中國時報)