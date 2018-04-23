偏鄉小校出招 教生態、玩積木

2018年04月23日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

民權國小重新接受華德福實驗教育一連3年師資培訓，接著還要改制升格成為全彰化縣唯一的實驗教育國中小。（謝瓊雲翻攝）

少子化衝擊，彰化縣小一新生報到人數已連5年遞減，今年雖因龍子龍女入學，逆勢成長為1萬445人；但位處山邊海角的偏遠學校，新生人數依然少得可憐，為留住學生，小校各出奇招、改變教學團隊思維，吸引住家長目光，只是面對少子化浪潮，未來能否繼續留住學生，仍值得觀察。

為避免學區新生外流，不少小學每年3月即啟動查訪登記入學，偏鄉小校甚至提早1至2年，三天兩頭到學區內幼兒家中拜訪，但人情攻勢效果有限；去年全縣多達35校新生報到人數是個位數，今年僅微降為31校，顯見偏鄉因年輕人口外流嚴重，小校未因龍寶寶受益。

芬園鄉同安國小2015年與分校合併，各年級學生均個位數，校長施皇羽說，去年暑假推出長達1個月的新生免費夏令樂學營，包含華碩數位機器人課程、參訪台中歌劇院、桃園機器人工廠等，原5人報到，開學後成功吸引2生轉回就讀，今年家長觀望，僅2人報到，盼開學以後能再增加。

員林市百果山上的明湖國小由開林寺捐建，也是麗明營造董座吳春山母校，廟方多年來挹注資源，但去年仍只有2人報到，吳春山受邀返校演講後，當場加碼捐款200萬元發揮影響力，今年新生增至7人。

近5年轉型生態教育的芬園鄉文德國小，與農委會特生中心合作復育紫斑蝶棲地、去年國慶日還在學校附近觀察到石虎蹤跡，打響森林小學名號，今年新生多達16名，比過去3年新生數加總還多；二林鎮興華國小致力發展積木教育，融入數學與自然科學，去年勇奪世界機關王比賽全台冠軍，今年新生增至15人。2校學生數目前均逼近60人，證明事在人為。

一度面臨裁併校的芳苑鄉民權國小，2015年夏天轉型華德福實驗教育學校，吸引理念相同的外地家長，翌年起每年新生都達2位數，目前總學生數55人，士氣大振的教學團隊再次自我挑戰，今年8月將啟動改制升格實驗國中小，預計招收18名國中部學生，並新招聘2名師資，成為全縣唯一增編的學校。

(中國時報)