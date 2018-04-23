2018年04月23日 04:11 中國時報 李金生 、 葉書宏 、 陳可文 、 林和生 、 莊哲權 ／綜合報導 ／綜合報導

偏鄉小校存廢問題嚴重，各小校無不積極救亡圖存，有老師索性帶著自己的孩子來校就讀，孤懸海外的金門縣則因福利好，不少跨海打工的台灣家長，把子女帶到金門一起生活，為離島小學帶來生機，不過還是有小校不敵潮流，難逃裁併或廢校。

號稱「福利縣」的金門，因就讀高中前免繳學費、供應免費營養午餐，縣府每年還補助4000元交通券及免費搭乘車、船等，吸引不少前來打工的台灣家長，乾脆把子女帶到金門就讀，也方便就近照顧，甚至打算子女念大學前，不會送到台灣或對岸就讀。

連江縣政府教育局長陳冠人表示，逾95％的馬祖孩童都會留在家鄉就讀國中小，離鄉就讀者僅個位數。以馬祖高中為例，因馬祖環境單純，加上提供住校服務，旅台鄉親都願意讓孩子回馬祖就讀，校內將近一半學生都來自旅台鄉親「大本營」的桃園。

澎湖縣就沒有金馬幸運，各國小面臨招不到新生的窘境，年輕人口嚴重外流，或將孩子送往台灣本島就讀，全縣已陸續裁併或廢校的國小達10間。

台東縣大武山下的達仁鄉台（土反）國小，以推動體操為重點特色，在許多比賽表現亮眼，加上與部落配合度高，且絕大多數教師均為正職，雖地處窮鄉僻壤，仍獲得家長認同，特地把孩子送來就讀。

多次被點名恐將廢校的屏東市唐榮國小，校長施世治努力開辦親子共學團，趁假日課餘，將書包換背包，由家長輪流當老師，至今共開設近百個課程，吸引全校逾半學生參與，成了「一個孩子讀唐榮，全家人一起讀唐榮」的特殊情況，吸引不少家長將孩子送來就讀，讓學校人數3年多來從121人倍增至270人。

(中國時報)