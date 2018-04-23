海洋版熊讚 柯掛保證會大賣

海洋熊讚亮相後，北市府後續將開放專利授權給民間研發周邊商品，可望製造雙贏。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

北市觀傳局斥資113萬替世大運吉祥物「熊讚」微整形，如今新版的藍鼻子「海洋熊讚」亮相，未來卻可能與舊版熊讚一起出席活動，遭外界質疑亂花錢。台北市長柯文哲22日強調，政府沒那麼白痴，熊讚專利權註冊商標後，價值遠超過100萬，他還緩頰說，原本覺得新版熊讚土土的，看久了也還好，而且「我覺得怪的東西，都會大賣啦」！

舊版「金牌熊讚」因世大運人氣暴漲，升格為北市府吉祥物，卻傳出商標註冊失敗，觀傳局因此決定改版。新版「海洋熊鑽」日前亮相，多了兩道眉毛，鼻子變成藍色，微笑嘴型改為噘嘴，推出後評價兩極，現又傳出新、舊版熊讚不排除一起出席活動，被外界質疑亂花錢。

註冊後身價暴漲

柯文哲聽聞笑說，政府沒那麼白痴，這些都有計算過，熊讚專利權註冊商標、取得智慧財產權後，價值會超過100萬，因此當時內部規畫討論時，他也同意改版。

不過，日前智慧財產局出面澄清，指舊版熊讚商標案還在審查中，通過的機會很高。柯文哲對此解釋，儘管舊版申請會過，但仿冒的抵抗力沒那麼強，未來若被仿冒，判別難度較大，因此是經過商業計算才決定改版熊讚。

將推多款紀念品

至於外界對海洋熊讚看法兩極，甚至有人稱跟柯P長得像。柯文哲笑說，他一開始也覺得「土土的」，看久了就覺得還好，依過去經驗，他覺得怪的東西，後來都會大賣。

觀傳局表示，昨落幕的台灣文博會設有熊讚主題館，展出熊讚發展歷程、品牌概念等，不過僅短短3天，許多「熊粉」和民眾來不及到場支持，因此近期計畫在北市府1樓續展，也預計推出多款周邊紀念商品，包括馬克杯、便條紙和L夾，供粉絲收藏。

(中國時報)

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