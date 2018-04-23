欠1499萬 身障成牌照稅黑戶

桃園市去年補徵身障免稅車輛牌照稅1499萬，過去常有高級轎車申請身障免徵情況。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

目前正開徵汽車牌照稅，身障族群使用車輛自2015年4月1日起，不再當然全額免徵牌照稅，而是改採限額免稅或差額課稅，因此出現課稅「黑戶」。桃園市地方稅務局清查，2017年相關補徵稅額達1499萬，原因與申請身障者亡故、障別條件消失及家屬不知修法有關。

依《使用牌照稅法》免徵牌照稅規定，持有身心障礙手冊或證明，且有駕照者以1輛為限。無駕照者，其本人、配偶或同戶籍二親等內親屬供該身心障礙者使用車輛，以1輛為限，但有相關排氣量及電動車馬力限制，超過部分不予免徵。

家屬不知修法

桃園市地方稅務局統計，去年身心障礙者使用車輛牌照稅補徵稅額達1499萬，追究原因與身障者亡故、障別條件消失，家屬不知道修法因而欠稅。為此，桃園市議員謝彰文要求稅務局要加強宣導，以免弱勢族群因不知法而被罰。

謝彰文說，相較於弱勢身障者稅金遭追繳，桃園市有鉅額欠稅列管7件，金額達1億2566萬，稅務單位對小額欠稅戶窮追猛打，卻縱容欠稅大戶，會造成社會觀感不佳。

議員批 課稅要公平

地方稅務局表示，鉅額欠稅戶都有去追查，今年也針對積欠停車費者與執行署、交通局等單位配合，若發現車輛則查扣清查費用。對於弱勢族群牌照稅課徵，也會加強宣導。

謝彰文說，比較2016與2017新增欠稅業務，清理率分別為97.12％及98.93％，稅務局追繳執行率值得肯定，但還是希望稅務課徵要公平，不要拿大炮打小鳥。

(中國時報)

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