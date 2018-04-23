家扶童來練武 劍道300人開打

台中市政府運動局舉辦「大甲53庄武術傳奇系列-文化陣頭踩街活動」，扎根傳統武術薪火。（運動局提供）

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中國時報
／彰化、台中報導

「大家來練功！」彰化田中家扶中心培訓小朋友練武術，學員透過練武功，武武生風；報名中正盃國際武術大賽，首次嘗試大型比賽贏得亮麗的成績，更累積信心。台中市政府運動局22日於鎮瀾宮前廣場辦理「大甲53庄武術傳奇系列-文化陣頭踩街活動」，吸引大批民眾參與，現場熱鬧滾滾。

過動兒變沉穩 摘銅牌

田中家扶成立今年將武術班轉型「武武生風～武術才藝隊」，背後是教練曾翊維的投入，他從大四開始指導武術；他說「10年了，很珍惜有機會和小朋友一起成長！面對人生風雨的功力也增強了！」

今年4月曾翊維幫武術隊報名參加「2018中正盃國際武術大賽」，許多成員都是生平第一次參加大型比賽，在嚴謹學習過程，靈活肢體動作、端正姿勢；小蘅原本患有過動症，加入武術隊後練就專注，氣質越來越沉穩，這次摘下第3名殊榮。

規律運動人口 再攀升

彰化縣教育盃劍道錦標賽22日也在彰北運動中心開打！300名選手同場較勁，縣內學習劍道人口越來越多；縣府教育處在縣長盃外，又增設教育盃提供劍道同好技術交流的機會；今年第2屆較去年報名人數240人，又成長了。

台中市政府運動局長王慶堂說，今年結合大甲53庄武術系列，推出「文化陣頭踩街活動」，與大甲、大安及外埔地區等學校結合，推動武術運動辦理「鼓藝、武藝、獅藝研習暨文物巡迴展演」；透過在校期間武藝研習課程，促使運動自學童時期扎根，讓學生達到規律運動，提升台中市規律運動人口。

(中國時報)

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