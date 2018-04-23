新光彩繪村 居民盼回歸寧靜

台南市新光彩繪村近年吸引許多遊客湧入拍照，22日上午同一時間就有6台遊覽車駛入，讓居民直搖頭。（曹婷婷翻攝）

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中國時報
／台南報導

關廟新光里2010年投入北寮街彩繪，「新光彩繪村」美名不逕而走，假日必湧入遊覽車，因在地僅1、2處商家，幾無商業行為，居民卻被迫承受遊客喧嘩、抱怨廁所不夠用，22日同時湧入6車共2、300人，一陣喧嘩後鳥獸散，長年在新光從事社造的吳宗寶炮轟，「千萬不要有看到我們貼『謝絕訪客』白布條的一天。」

同一時間湧入300人

關廟區社區、社團聯合會執行長吳宗寶以「世界地球日＝新光災難日」形容遊覽車猶如蝗蟲過境的無奈。他說，推動新光社造絕非打造一處彩繪觀光區、一個免費拍照觀光區，「憑什麼要犧牲我們的樂活空間，無償接受外來客蹂躪、吵嚷跟清理他們留下的大小便、垃圾，甚至會接到投訴廁所不夠用、不夠乾淨。」

吳宗寶當年投入社造，著眼當地昔日經濟重心「北寮街」從繁榮走向寂寥，為美化庄頭及帶來生氣，向企業申請彩繪計畫案，邀素人畫家黃真福彩繪，一幅幅好風景，躍然牆上，如今，新光里已有逾300幅壁畫，分布庄頭每一角落。

彩繪，成為人們認識新光的媒介，吳宗寶多年來卻省思自問：「從沒想過彩繪竟成全民共識，很多社區也循此模式打響名號，但遊客真的認識我們的特色嗎？」

假研習真核銷挨批

他更在全台社區爭相來訪時疾呼「彩繪，不是社區營造！」他強調，社區是公共財，好成果讓各地民眾觀摩研習是正確的，但「尊重在地」更是到人家家裡做客的基本禮節，他說，現在新光變成旅行社賺錢免費景點、甚至是申請核銷的假研習點。

他呼籲，沒深入了解新光的旅行社導遊別再為賺錢而消費新光，「只為了帶選民旅遊的村里、社區、社團老大們，想拍照核銷去別的地方，我們不歡迎你們！默許這種假研習、真核銷的地方政府也真該打一大板，因為你們的縱容，影響到我們了！」

(中國時報)

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