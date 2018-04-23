10多隻花紋海豚 台東亮相

花紋海豚擺起尾鰭下潛，讓遊客驚呼連連。（黃力勉攝）

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中國時報
／台東報導

東北季風減弱，進入太平洋賞鯨豚旺季，台東唯一賞鯨船晉領號22日首航就開紅盤，一群10多隻花紋海豚家族在蔚藍海面亮相，讓遊客驚呼連連，開心直呼「好可愛！」台東賞鯨雖不像宜蘭、花蓮盛行，但發現機率高，值得遊客來碰運氣。

6到9月 最適賞鯨豚

「出現了！」晉領號帶領30多名遊客出海，一路往北尋尋覓覓，途中有多隻飛魚飛離海面，但曇花一現，遊客在海上受暈浪之苦，面對遼闊的海洋遍尋不著鯨豚的蹤跡，直到船頂的觀測員大喊，讓船上遊客精神為之一震！

「花紋海豚一整群，往我們游過來！」雖然觀測員講得斬釘截鐵，但海上卻一片平靜，船長陳坤龍將船隻怠速，生怕打草驚蛇、嚇走嬌客。

果不其然，一隻隻花紋海豚不久在海裡現蹤，像鐮刀的背鰭在海面上不斷出現，慢條斯里的換氣，還噴出小水柱，距離近到可以聽到換氣的聲音，讓船上的遊客開心不已。花紋海豚一群10多隻在海中悠遊，隨後擺起尾鰭就失去蹤影，過了數分鐘又再度在他處現身，讓遊客驚喜不斷。

風浪平穩 發現率9成

陳坤龍說，成功鎮往北的海域可以欣賞到鯨豚的機率約有9成，其實鯨豚一年四季都會出現，但海面浪況較平穩時比較適合出海，目前東北季風已經減弱，6到9月是最佳的賞鯨豚季節。

他說，晉領號一年約有3000多人賞鯨，相較於宜蘭近30艘賞鯨船、花蓮有近10艘，台東僅晉領號苦撐確實規模較小，受限於成功鎮距離台東市較遠，離機場、火車站都有一大段路，所以遊客人數本來就比較少。

他強調，成功鎮出海有機會可以看到大翅鯨、抹香鯨、虎鯨、偽虎鯨、短肢領航鯨及4種海豚，發現機率高，因此很適合民眾安排遊程預約出海。

(中國時報)

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