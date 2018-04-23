馬拉松接力 萬人到場追火車

2018年04月23日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

全球唯一的「追火車馬拉松接力賽」22日上午7時在新北市福隆開跑，今年首度有14名新北市議員參賽，藍綠兩黨分別派出美女議員來當「刺客」，被民眾戲稱為「接力賽史上顏值最高」。全程分別在福隆、貢寮、雙溪及牡丹4個鐵道小站交接棒，由各隊分別完成 47.6公里的超級馬拉松，吸引近萬人到場體驗「追火車」的樂趣。

「追火車」賽事邁入第3年，新北市14名議員當中，國民黨由白珮茹領軍，號召洪佳君、劉哲彰、林國春、陳儀君、劉美芳與黃永昌共襄盛舉；民進黨則以李余典當隊長，邀集王淑慧、羅文崇、鄭宇恩、林裔綺、鍾宏仁與周雅玲熱情組隊，展現平日為民喉舌的另一面，也讓現場也充滿濃濃選舉味。

劉美芳為了這次馬拉松，苦練有氧運動和重訓，擔任第5棒的她說，「要讓大家看看美芳不是弱雞，姐跑的是女力、有的是活力、仰賴的是不屈不撓的毅力，我要當像風一樣的女人！GO GO GO！」

林裔綺為了比賽，多天前就開始拚命集訓，因為占有「地主優勢」，沿路還有鄉親粉絲團到場為她加油。

參賽選手會經福隆沙雕、舊草嶺隧道、三貂角燈塔、太平洋岸、雙溪河岸跑進小鎮巷弄，除了「追火車」外，更飽覽周邊美景，此外，今年日本西武鐵道公司也派出代表，穿鐵道制服到場應援並鳴槍，比賽結果由「基隆好馬長跑隊」奪得總冠軍。

新北市觀光局長陳國君說，這場屬於觀光非競技類型的賽事，成功帶動小鎮「馬拉松經濟」，今年活動恰巧是福隆國際沙雕季及雙溪螢火蟲季節，跑友還能參加夜間賞螢行程及火金姑不插電音樂會，留下美好回憶。

(中國時報)