3200人淨攤掃街 清出12噸垃圾

2018年04月23日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

響應世界地球日，新竹市在21、22日周末假期發起掃街及淨灘活動，多達3200人參加，清出12噸垃圾，不少親子攜伴做環保，讓愛護地球的觀念向下扎根，同時也為近期完工的南寮漁港國際風箏賽場整理出乾淨的場地。

市府表示，在台灣美化協會、新竹市銀髮族協會與日本美化協會等團體協助下，號召國內外約80個企業與團體，約500多人到護城河舉辦「滌古迎新、成功從彎腰做起」活動，讓民眾彎腰打掃護城河環境。

打掃人群中，有80人來自日本各地，不少是媽媽帶小孩一起參加，盼從小養成彎腰親手打掃的習慣，也將日本企業「掃除道」清掃哲學帶入台灣，從中獲得彎腰學習，凡事做徹底的精神。

市府環保局昨也在南寮漁港國際風箏賽場，舉辦大型淨灘活動，共有64個團體，約2700人參加。副市長沈慧虹與參加民眾一起捲起袖子在沙灘上撿拾垃圾，雖然揮汗如雨，但成就感十足。

沈慧虹表示，為落實海灘垃圾源頭改善，淨灘活動採用「國際淨灘行動海洋廢棄物監測」執行方式進行分類，也讓民眾明白如何改善海洋垃圾問題，將乾淨無汙染的海岸環境留給後世。

新竹漁港國際風箏賽場選在南寮，具備8公頃景觀大草坡，民眾順著緩坡上到堤坊，觀賞海天一線的無敵美景，昨天淨灘活動也讓民眾搶先體驗新竹漁港漁人碼頭的全新風貌，共計清除10公噸廢棄物及2公噸資源物。

(中國時報)