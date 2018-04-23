3200人淨攤掃街 清出12噸垃圾

新竹市淨灘活動，副市長沈慧虹（左）、環保局長江盛任（左二）帶頭撿垃圾。（徐養齡翻攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

響應世界地球日，新竹市在21、22日周末假期發起掃街及淨灘活動，多達3200人參加，清出12噸垃圾，不少親子攜伴做環保，讓愛護地球的觀念向下扎根，同時也為近期完工的南寮漁港國際風箏賽場整理出乾淨的場地。

市府表示，在台灣美化協會、新竹市銀髮族協會與日本美化協會等團體協助下，號召國內外約80個企業與團體，約500多人到護城河舉辦「滌古迎新、成功從彎腰做起」活動，讓民眾彎腰打掃護城河環境。

打掃人群中，有80人來自日本各地，不少是媽媽帶小孩一起參加，盼從小養成彎腰親手打掃的習慣，也將日本企業「掃除道」清掃哲學帶入台灣，從中獲得彎腰學習，凡事做徹底的精神。

市府環保局昨也在南寮漁港國際風箏賽場，舉辦大型淨灘活動，共有64個團體，約2700人參加。副市長沈慧虹與參加民眾一起捲起袖子在沙灘上撿拾垃圾，雖然揮汗如雨，但成就感十足。

沈慧虹表示，為落實海灘垃圾源頭改善，淨灘活動採用「國際淨灘行動海洋廢棄物監測」執行方式進行分類，也讓民眾明白如何改善海洋垃圾問題，將乾淨無汙染的海岸環境留給後世。

新竹漁港國際風箏賽場選在南寮，具備8公頃景觀大草坡，民眾順著緩坡上到堤坊，觀賞海天一線的無敵美景，昨天淨灘活動也讓民眾搶先體驗新竹漁港漁人碼頭的全新風貌，共計清除10公噸廢棄物及2公噸資源物。

(中國時報)

馬拉松接力 萬人到場追火車 桿上，溫情 李升茂爬下電桿執畫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。