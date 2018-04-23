桿上，溫情 李升茂爬下電桿執畫筆

2018年04月23日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

平日在電線桿爬上爬下的台電巡修員，卸下制服，64歲李升茂成為悉心描繪台電人員在颱風天、烈日曝曬下辛苦巡修一面的畫家，水墨畫《雨中的光輝》曾躍上電費帳單封面，被廣大台灣人看見，即日起至月底於台電營業處展出「桿上，溫情」，「電桿人生」持續感動人心。

在台電服務35年的李升茂，目前任職台電山上區營業處，但凡遇到颱風天、大停電、夏季供電高峰期，就是他最忙的時候，風吹雨淋、烈日灼身，他照樣要出去巡視電線桿，確保電力穩定供電，不只守護電力，他更是全台第1個記錄配電工人翻山越嶺搶修的水墨畫家。

享有「電線桿畫家」美譽，他以台電為題創作的第1幅畫《雨中的光輝》，更一躍成為台電2014年3、4月電費帳單封面，既爬電線桿也拿畫筆，讓他備受矚目，迄今已舉辦10次個展，台電內部就展出5次。

李升茂從小熱愛繪畫，14歲從屏東北上拜師葉宏甲學畫，自知靠畫畫維生不易，退伍後考進台電，擔任外線維修員，工作緊握鉗子、下班拾起畫筆。儘管工作忙碌，他始終不改其志，創作不輟，迄今累積百餘幅畫，「即使再累，只要畫畫就很滿足。」

早年，他繪畫題材以鄉土為主，但身為台電人，有感於許多同事不分晝夜爬電線桿上上下下，風雨無阻，萌生念頭為第一線員工留下紀錄，繪製一系列「巡修組曲」，包括送電、巡修 、扛電桿等，真實描繪配電工如何在惡劣氣候中，克服強風豪雨、搶修電力的辛酸。

李升茂畫作即日起至30日於台電台南區營業處展出，這也是他睽違5年再度回到自家展覽，歡迎各界踴躍參觀。

(中國時報)