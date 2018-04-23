麻疹疫苗有限 打前先確認

2018年04月23日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

麻疹疫情來勢洶洶，連續爆出群聚感染的台灣虎航、林口長庚醫院，又都因為在桃園境內，讓市民恐慌，搶著補打麻疹疫苗，桃園市衛生局也接獲不少詢問電話，建議民眾前往醫療院所前最好先確認疫苗數量是否足夠。

桃園市衛生局表示，由於麻疹疫苗效期約20年，不少民眾深怕被傳染，已開始自費施打疫苗，目前全台麻疹自費疫苗僅剩3萬劑，建議民眾先評估自己是否為有需要補打的族群再前往施打。

根據疾管署統計，國內至今共有22例麻疹確定病例，包括有8名台灣虎航員工、5名乘客感染的航空業群聚感染病例，還有1名急診護理師、2名病患感染的林口長庚群聚感染病例。

桃園市衛生局表示，目前鼓勵醫護人員、航空公司機組員、20歲至36歲（1981年以後出生者）計畫前往麻疹流行地區的民眾優先施打麻疹自費疫苗，桃園目前共有54家醫療院所提供麻疹自費疫苗，包含壢新醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院等大型醫院，和各區的小兒科、親子診所等中小型機構。

根據衛生局4月20日最新統計，確定有疫苗的有桃園區謝秋梅診所、吉兒診所、曹景雄小兒科診所和中壢區新長偕婦幼診所，其餘醫療院所因疫苗數量不確定，民眾要前往前最好先致電詢問，而年滿1歲、滿5歲的幼童，則可至衛生所各接種1劑公費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

(中國時報)