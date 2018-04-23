辦完畢業典禮 蘇醫師走了

2018年04月23日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

再會了，蘇醫師！民生醫院前院長蘇健裕罹患直腸癌末期，抗癌3年多，人生最終站選擇入住最熟悉的民生醫院安寧病房，妻兒15日才為他辦完「快轉人生畢業典禮」，未料22日早上不敵病魔撒手人寰，享年52歲，留給親朋好友無限感慨。

蘇健裕昨早6時55分安詳辭世，蘇妻尹亞蘭以訊息答謝各界關心，「感謝民生醫院安寧團隊，在他臨終前不需忍受疼痛，呼吸困難，吸不到氣的焦慮，可平穩的離開。如今需處理他的身後事，希望不受打擾，再次感謝各位。」

蘇健裕是泌尿科名醫，一生為醫界貢獻良多，他得知癌末時，不放棄求生鬥志，堅持試過各式療法，要為生命找出活路，歷經120次化、放療及標靶等，癌細胞仍持續擴散，但人生最終章過得精彩、圓滿。

他的家人為他舉辦一場精彩「畢業典禮」，200位親友齊聚一堂送別，父母還頒發畢業獎狀給他。他強忍淚水說「我的生命不是以長短計算，相信有深度、還有寬度。」也向摯愛道歉，「這輩子唯一沒答應你的事，就是陪你白頭到老」，令人動容。

他感慨一生為病人而忙，忽略自己健康，做了最差身教，在人生最後一刻入住安寧病房，喚醒大眾重視安寧治療。據台灣安寧緩和醫學學會統計，目前高雄有7家醫院設有安寧病房，共計74床，但因民氣未開，民眾大多有所忌諱，仍會選擇留最後一口氣回家。

(中國時報)