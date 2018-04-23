辦完畢業典禮 蘇醫師走了

民生醫院前院長蘇健裕（右前）癌末，親友15日才為他舉辦「快轉人生畢業典禮」，未料22日不敵病魔撒手人寰。（家屬提供）

友善列印
中國時報
／高雄報導

再會了，蘇醫師！民生醫院前院長蘇健裕罹患直腸癌末期，抗癌3年多，人生最終站選擇入住最熟悉的民生醫院安寧病房，妻兒15日才為他辦完「快轉人生畢業典禮」，未料22日早上不敵病魔撒手人寰，享年52歲，留給親朋好友無限感慨。

蘇健裕昨早6時55分安詳辭世，蘇妻尹亞蘭以訊息答謝各界關心，「感謝民生醫院安寧團隊，在他臨終前不需忍受疼痛，呼吸困難，吸不到氣的焦慮，可平穩的離開。如今需處理他的身後事，希望不受打擾，再次感謝各位。」

蘇健裕是泌尿科名醫，一生為醫界貢獻良多，他得知癌末時，不放棄求生鬥志，堅持試過各式療法，要為生命找出活路，歷經120次化、放療及標靶等，癌細胞仍持續擴散，但人生最終章過得精彩、圓滿。

他的家人為他舉辦一場精彩「畢業典禮」，200位親友齊聚一堂送別，父母還頒發畢業獎狀給他。他強忍淚水說「我的生命不是以長短計算，相信有深度、還有寬度。」也向摯愛道歉，「這輩子唯一沒答應你的事，就是陪你白頭到老」，令人動容。

他感慨一生為病人而忙，忽略自己健康，做了最差身教，在人生最後一刻入住安寧病房，喚醒大眾重視安寧治療。據台灣安寧緩和醫學學會統計，目前高雄有7家醫院設有安寧病房，共計74床，但因民氣未開，民眾大多有所忌諱，仍會選擇留最後一口氣回家。

(中國時報)

10多隻花紋海豚 台東亮相 讚！陳孝昇玩機器人 錄取10研究…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。