日本地質公園 來台設攤交流

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中國時報
／新北報導

適逢世界地球日，新北市野柳地質公園22日邀請日本5個地質公園來台交流，在園內設置互動攤位與台灣民眾交流，帶來日本特殊岩石、手作體驗及趣味遊戲等，台灣民眾把握難得機會，不用遠赴日本就可輕鬆體驗日本的地質公園，為台日雙方搭起友誼橋梁。

野柳地質公園與日本地質公園互動頻繁，先與日本美禰市秋吉台地質公園、青森縣下北地質公園締結為姊妹公園，此次除了邀請姊妹公園來台外，更邀請千葉縣銚子地質公園、靜岡縣伊豆半島地質公園，以及涵蓋鳥取縣、兵庫縣及京都府的山陰海岸地質公園等友好公園來台。

秋吉台地質公園帶來當地大理石，民眾可以在大理石上雕刻特殊圖案，製作自己專屬的印章；下北地質公園帶來豐富資料簡介，銚子地質公園帶來當地童玩；靜岡縣伊豆半島地質公園則教導民眾利用當地岩石製作岩石畫，另外，山陰海岸地質公園教導民眾摺白鸛，藉此了解白鸛的生態環境。

野柳地質公園總經理楊景謙表示，與日本地質公園交流多年，雙方都擁有不同的特殊樣貌的地質景觀，藉由交流活動，促進台日雙方交流，不少民眾都相當支持這類型的交流活動。

秋吉台地質公園代表小嶋洋一表示，今年特地帶來當地的大理石，讓民眾可以在大理石上雕刻特殊圖案，並且製作自己專屬的印章；另外，秋吉台地質公園是野柳第一個姊妹公園，雙方互動多年，希望能夠藉由不同的形式交流，讓彼此更加了解各自的特色。

(中國時報)

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