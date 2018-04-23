再4年 新竹可望有總圖

新竹市文化局擬將拆除文化局辦公廳舍，闢建全新的總圖書館。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導
新竹市立圖書館是不少民眾、孩童念書學習的場館，但硬體設備卻不及其他縣市的總圖規模。（徐養齡翻攝）

新竹市閱讀風氣盛行，但全市卻沒有一間具規模且資源完整的「總圖書館」，文化局為此將啟動可行性評估，擬拆除文化局辦公廳舍作為全新總圖，並密切向教育部申請經費挹注，預計11月提案。

文化局表示，竹市藝文人口蓬勃發展，圖書館需求與日俱增，但竹市除了文化局本館、金山、鹽水、香山和南寮分館，並無具規模的總圖，館場及展覽空間也不足。

經評估文化局辦公廳舍已有30年歷史，現址屬於「社教用地」，用地需求上符合蓋總圖的條件，研擬拆除現地重建總圖，並向教育部爭取4億元補助經費。

常帶孩子來念童話書的廖姓工程師則認為，竹市人口逼近50萬，周邊又有科技人密集的科學園區，但圖書館規模及設備卻不及清、交大圖書館，鄰近桃園市已準備蓋第二代總圖，值得竹市借鏡。

外界關心文化局現址是否能因應總圖規模，文化局表示，之前曾評估過南寮及市區其他機關用地，但皆有地目不符或交通流量不足等問題，總圖規模光是樓地板面積就需1萬平方公尺，文化局現址即是現成地點。

文化局表示，總圖書館的成立是不少市民的期待，將先進行可行性評估，做出完整、詳實的規畫，預計在11月向教育部提案，爭取設立總圖的經費，若能順利達陣，可望在3到4年後正式成立總圖書館。

(中國時報)

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