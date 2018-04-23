護地球 廢料變裝置藝術

4月22日為世界地球日，熊爸創意再生修惜站創作者熊國興，利用廢車油桶等回收物，焊接組裝完成3隻可愛的招潮蟹裝置藝術，作為農業博覽會碳索生活館迎賓裝置，大獲遊客喜愛。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

4月22日為世界地球日，熊爸創意再生修惜站創作者熊國興，利用廢車油桶等回收物，焊接組裝完成3隻可愛的招潮蟹裝置藝術，作為農業博覽會碳索生活館迎賓裝置，大獲遊客喜愛。桃園市環保局表示，場館全利用二手貨櫃及木材等作為建築材料，希望傳達與民眾一起從生活中減碳，回歸自然美好。

熊國興從事汽車修理及烤漆，常以焊接專長利用汽車零件等廢料打造派大星、龍貓、卡通公仔等充滿童趣的裝置藝術，3隻花蟹大小不一。他說，蟹身分別利用汽車的廢油桶及排氣管打造，眼珠是燈罩塗裝，蟹腳、蟹螯則以腳踏車、除草機零件組成，連煎鏟都用上，還配合農博打造花台可種植盆栽，因此命名花蟹。

「碳索生活」展場的建築方式，也使用二手貨櫃為建築架構，進行低度裝修，所有的展示物及飾品，都使用環保材質或回收材料，除了招潮蟹外，還有桃園在地藝術家用汽車零件及五金廢料進行改造的裝置藝術。入口處有壯觀的「生命之樹」，也是藝術家用廢棄的木棧板製成。

環保局長沈志修表示，「碳索生活」導入自然光源，以減少室內照明，藉由挑高屋頂及大量的百葉窗，讓空氣自然對流。全館雖無冷氣，也能維持通風涼爽，大量降低能源消耗，打造出一個低碳的空間。

(中國時報)

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