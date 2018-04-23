隊友槍走火 獵人背後3個洞

2018年04月23日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮富里鄉46歲王姓男子22日凌晨與2名友人摸黑至山區打獵，其中手持散彈獵槍的邱男疑似不慎走火，竟打中王男背部，無端中3彈當場血流如注，被載往山下急救，所幸經搶救後已無生命危險。

玉里警方表示，昨日凌晨近2時許，台東籍王姓男子以及邱姓友人相約，至富里鄉永豐山區與台東縣成功鎮交界處打獵，3人前後走在永豐外環道路，邱男手持的土製獵槍突然走火，隨後王男大叫一聲，背部當場留下3個鋼珠彈孔，並且痛得倒地不斷哀嚎。

另名江姓男子見狀，趕緊駕駛小貨車把王男載下山，途中打電話向119報案，救護車先將王男送往關山慈濟醫院治療，再轉往台東馬偕醫院搶救，所幸槍枝使用俗稱「喜得釘」的工業用底火火力不強，傷者送醫後意識清醒，沒有生命危險。

警方案發後從山區拾回獵槍著手展開調查，邱男供稱打獵結束後準備收拾工具，在清理槍枝時操作不慎走火，誤擊同行友人，由於王男仍在醫院治療，尚無法製作筆錄，詳細案情仍有待警方進一步釐清。

警方指出，邱男恐涉及過失傷害，必須由被害人提出告訴，至於犯案的土造獵槍，因原住民傳統習慣，法令允許原民持有獵槍當作捕獵使用的生活工具，不過，當事人若未登記而非法持有，就會觸犯《槍炮彈藥刀械管制條例》。

(中國時報)