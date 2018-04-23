隊友槍走火 獵人背後3個洞

友善列印
中國時報
／花蓮報導

花蓮富里鄉46歲王姓男子22日凌晨與2名友人摸黑至山區打獵，其中手持散彈獵槍的邱男疑似不慎走火，竟打中王男背部，無端中3彈當場血流如注，被載往山下急救，所幸經搶救後已無生命危險。

玉里警方表示，昨日凌晨近2時許，台東籍王姓男子以及邱姓友人相約，至富里鄉永豐山區與台東縣成功鎮交界處打獵，3人前後走在永豐外環道路，邱男手持的土製獵槍突然走火，隨後王男大叫一聲，背部當場留下3個鋼珠彈孔，並且痛得倒地不斷哀嚎。

另名江姓男子見狀，趕緊駕駛小貨車把王男載下山，途中打電話向119報案，救護車先將王男送往關山慈濟醫院治療，再轉往台東馬偕醫院搶救，所幸槍枝使用俗稱「喜得釘」的工業用底火火力不強，傷者送醫後意識清醒，沒有生命危險。

警方案發後從山區拾回獵槍著手展開調查，邱男供稱打獵結束後準備收拾工具，在清理槍枝時操作不慎走火，誤擊同行友人，由於王男仍在醫院治療，尚無法製作筆錄，詳細案情仍有待警方進一步釐清。

警方指出，邱男恐涉及過失傷害，必須由被害人提出告訴，至於犯案的土造獵槍，因原住民傳統習慣，法令允許原民持有獵槍當作捕獵使用的生活工具，不過，當事人若未登記而非法持有，就會觸犯《槍炮彈藥刀械管制條例》。

(中國時報)

初選後和解 張花冠同框翁章梁 同光國小百歲 老校友說故事

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。