台日醫師交流 推動在宅醫療

2018年04月23日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

台灣與日本都是高齡化社會，醫療照護體制有相似處境，台灣在宅醫療學會理事長余尚儒醫師與日本在宅照護聯盟議長新田國夫，因促進台日交流醫療照護，成為無國界忘年之交，新田國夫說，30年前提出在宅照護被視為醫界「邊緣人」，隨著日本社會結構改變、平均壽命延長、福利制度崩解，政策趨向在宅照護，他變成「核心人物」，余尚儒大概也一樣。

70餘歲新田國夫自早稻田商學系畢業後，到帝京大學醫學系學醫，後來當外科、急診醫師，開診所執業近30年，他說，診所24小時接電話，以回應病患或家屬需求，他曾接聽電話到睡著，對方也滿意掛了電話。

新田國夫說，生老病死是必經之路，但現況是病到死還有一段長路，這段路應延緩病患失能，幫助其回歸社會自立生活，減少過度花費醫療資源，在宅照護或醫療的作法就是整合醫護、社區資源建置共生互助的支援體系。

余尚儒是高醫醫學系、成大公衛所畢業，其日籍妻子五十嵐祐紀子是台大城鄉所博士，2人因參與樂生療養院搶救結識、交往進而結婚，余尚儒為到偏鄉懸壺濟世，舉家從嘉義遷居台東東河村開診所，並推動台灣在宅醫療。余尚儒說，日本在宅照護是由下而上，台灣剛起步，現有10個據點，傾聽蒐集民意，再提出切合民眾需求的感動服務，偏鄉老化、醫療資源缺乏問題嚴重，是在宅醫療的出發點，他也是24小時待命、往診。

(中國時報)