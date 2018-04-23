南北韓和平豈止過五關

2018年04月23日 04:11 中國時報 湯紹成

繼今年2月平昌冬奧以來，北韓領導人金正恩積極展開和平攻勢，包括南北韓4月底的高峰會、5月金正恩與美國總統川普的峰會，再加上中國大陸國家主席習近平可能6月訪問平壤，金正恩頻頻出招，20日更在黨內宣布，將停止核試爆與試射中長程和洲際飛彈，並廢棄北部核試驗場，還稱北韓往後會將發展焦點轉為改善經濟。一時間相關國家都積極支持北韓的和平建議，但同時也擔心這次又是北韓的陷阱。

其實，北韓問題極為棘手難解，可將此議題分為過去、現在與未來三時段來觀察，這三時段環環相扣，牽一環而動全局，錯綜複雜。

首先就是有關韓戰的問題。因為在1953年美國、中國和北韓三方簽訂停戰協定，但至今未簽訂結束戰爭的和平協定，若真的要進到這一步，那南韓難道不參加？但要如何簽？內容如何？美軍是否撤退？北韓是否真的棄核？要如何獲得安全保障與外界的支持？這全都必須有所安排，也都是難題。

再者，就是北韓核試與飛彈的問題。原本美方的前提是CVID，也就是完全、可驗證與不可逆的棄核，才願與北韓談判。可是經由北韓在過去一段時間的核試與飛彈試射後，目前這一前提好似已成為目標。易言之，美國也有意願無前提地與北韓談判，因美方深知當前機遇難得，若以CVID為前提，可能一事無成。況且美國今年11月還有期中選舉，同時川普還面臨國內通俄門與性醜聞等案纏身，亟需外交成績來轉移焦點，因而美方已放軟姿態。

而北韓也因國際制裁受苦甚深，同時核試與飛彈的發展都已告一段落，北韓已具有和平出擊的談判實力。但這還要看兩韓27日領袖峰會的結果，目前雙方都有高度期待，雙方熱線也已通話，但若談到和平協定議題，南韓的角色立刻凸顯，由於當時南韓政府反對簽訂停戰協定，故在目前的和平協定中沒有角色，因此若是能獲得中、美、朝三方的同意，以中、美、朝、韓四方的和平宣言來代替和平協定，其機率比較大。

但若如此，俄國與日本難道就不參與？這些都是問題，也可見此和平協定的複雜性。

最後，就是和平宣言或協定簽署之後的情況。雖然金正恩同意放棄核試與長、中程飛彈的試射，但短程飛彈並未包括在內，這對於周邊國家尤其是日本的威脅並未解除。再者，若相關各方達成了有關北韓和平的初步協議，那駐韓美軍的地位是否就顯得多餘，美方願意在何種情況下撤軍也是個問題。

過去這段時間以來，金正恩的形象從窮兵黷武到笑臉迎人，還不忘合縱連橫、拉一打一，其行為變化的幅度之大、出手之快狠準，確實令人刮目相看。相形之下，川普顛三倒四、荒腔走板的表現確實令人捏一把冷汗，同時也動搖了一些盟國對美國的信任，尤其數月以來，日本的地位好似已被金正恩的策略邊緣化，因而日相安倍重訪川普，以便重新歸隊。

中國大陸的地位仍不動如山，尤其金正恩訪中後，更增加了雙方與外界談判的籌碼。若美國在中東的戰事惡化，其實力被牽引，那美國對於東亞事務介入的力道將會受影響，這些都是朝鮮半島未來發展的變數。

尤其川普曾放話，若「川金會」談判不投機，他會當場走人，因而更增加了北韓情勢發展的難度。（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)