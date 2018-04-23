全球治理失能危機逼近中

2018年04月23日 04:11 中國時報 陳建仲

相對於中國大陸的崛起，和中國式現代化路線圖的影響力快速向全球輻射，以美、英、日為首的西方集團不但批判中國的「銳實力」，更競相選擇將圍堵的兵棋下到國際賽場上；加上對立言論在網路加成後，造成國際衝突熱點更難以妥協，整個國際治理瀕臨失能的危機。

同樣地，兩岸關係近來也面臨網民互飆對立的風潮，後續影響不能輕視。

曾經被認為是人類文明終極典範的西方民主和經濟體制，進入21世紀卻遭逢嚴重的內在病毒，從國境治理失能開始，隨著全球金融脫序和地緣政治角力，形成全球大混戰。政治經濟學家弗里德曼（Benjamin M. Friedman）曾比喻西方社會是一輛單車，依靠經濟增長不斷轉動；速度越快越穩定，但如果推動的力量變慢或停止，支柱的民主、個人自由和社會寬容等就會搖搖欲墜。而當前，西方國家幾乎都陷入長期發展停滯，若干歐盟國家甚至出現倒退的困境。

由於產業自動化和效率化減少勞力投入，造成工薪階級低薪化和失業率居高不下，面對選民壓力，增加社福和公共投資成為各國政府救急的興奮劑。

但虛擬經濟當道，財富更加集中，幾乎使社會階級流動斷層化、中產階級弱化，原本西方民主最重要的多元參與和穩定多數，朝向兩極化發展，訊息回饋機制被擁有巨大資源的財富集團把持，搶占公共政策乃至選舉勝負的決定力。

西方國家對於中國崛起，不斷尋找否定的答案，從壓榨童工、囚犯、犧牲環境、低價傾銷、政府補貼等，並據此提出中國必將崩潰論。

但如今，中國高端產業搶占全球市場，挾著對第三世界國家的鉅額補助，搭建起中國的全球影響力；當西方國家改喊「中國銳實力威脅」時，中國模式已成為發展中國家的第二個選擇。

面對內部民主失能、中國和俄羅斯的民族復興夢，各國的政治團體都有輸不得的壓力，造成國際爭端更不具妥協性。尤其網路世代造就政治素人一夕成為國家元首，將複雜的國際事務簡單的內政化、訴諸網路民意，更助長國際間的敵對關係，例如美國總統川普的新貿易保護主義和新孤立主義。

目前不論是貿易談判或領土爭端，都非常容易點燃民族主義的怒火，如果網路都充斥煽動的對立言論，使爭端更尖銳化而失去原有的談判空間和妥協的必要，不少國際專家憂心，一旦全球治理失能，後果將很嚴重。

面對全球場域可能出現治理失能的危機，兩岸更應引以為戒，不應輕易惡言相向。大陸在福建軍演，我方譏諷「三小」，之後對岸軍機更密集繞台，接著又有舟山軍演，蔡政府若一味硬碰硬，將兩岸關係鄉民化，後果必將難以收拾。

（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)