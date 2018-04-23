蘇請菊入甕 分散風險

2018年04月23日 04:11 中國時報 鈕則勳

將參選新北市長的蘇貞昌邀請總統府祕書長陳菊擔任其競選總部主委，表面上來看，以菊姐在民進黨的政治分量、運籌帷幄及選戰布局的能量，當然是蘇在乎的；但深入來看，蘇一直熱衷於「請菊入甕」的最重要考量，絕對是要「分散風險」，特別是要分散「可能敗選」的風險。畢竟蘇非常清楚，蔡英文之所以透過洪荒之力為他鋪平參選道路，其中充滿著權謀。

首先，小英要蘇參選新北，雖然有為了延續民進黨政權的考量，但更重要的是為了自己能在後年代表民進黨參選總統，畢竟小英政績不明顯，在面臨外部國民黨攻堅及內部獨派夾擊的雙重威脅下，稍一不慎，賴清德便可能取而代之；而新北作為全國最大票倉，若參選人太弱或輸得太慘，都徒增敗選後被「逼宮」的風險，倘蘇出戰，輸的機會雖仍高，但票數差距勢必縮小，且能以蘇的輩份及能量來穩住其他選區局面，對小英來說當然是好事一樁。

其次，蔡蘇心結一直都是政壇的話題。小英先出面勸退了有意參選新北市者，又請陳菊出馬說服蘇，之後更親自約見蘇，這種形勢比人強的局面，即使是降尊紆貴、且違背在神明前的誓言，蘇也只能忍下，哪有說「不」的可能與空間。但以蘇這種層級和功力的政治老手，即便為人作嫁，也得要凸顯自己的主場，是以邀請陳菊作為競選總部主委，便成為了蘇某程度可以反將蔡一軍的操作。即便他無法建構全勝的效果，至少也能創造出一種「選輸，蔡、菊也有責任」的風險管控邏輯，而將蔡、菊和自己綁在一起，來破解蔡原本「選贏算蔡、選輸算蘇」的權謀盤算。

即便蘇深知蔡的權謀盤算，但受限於蔡現今的權威及兩人的權力消長，蘇的選項其實不多，藉拉菊來抵銷蔡的力量，或是控制敗選責任的歸屬，確屬合理操作。另外，蘇當然會將計就計藉此次機會來讓自己「大復活」，就算選輸，只要少輸為贏，或能為蔡的施政不佳止跌，他自己及派系的存續及影響力便都有拉升的機會。

最後，以陳菊的謀略來看，她當然也知道蘇的盤算，而藍軍現今攻擊陳菊若出任蘇貞昌競選總部主委將「違反行政中立」，而且已有藍營人士嗆要告陳菊貪瀆，但這種喊得漫天價響的批評，卻恰好給了陳菊一個不接任主委的下台階。而藍軍這天外飛來一筆的操作，似乎是沒看清其中蔡、菊、蘇互動的脈絡，結果不僅無法傷到菊，反而讓菊在蘇的盤算中解套，蘇反而更得強化破釜沉舟的決心，選戰成果由蔡獨享，失去了讓綠軍窩裡鬥的一個大好機會，侯友宜能否保住新北市的風險也拉高，到時恐怕藍軍更無法兼顧其他幾都的選情，結果可能得不償失。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)