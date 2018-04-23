名家觀點－金管會別毀了金融股

2018年04月23日 04:11 中國時報 聶建中

歐洲銀行體系，產金一體相聯，產業和金融業相互深度介入持股，較容易產生1+1＞2的經營綜效；美國銀行體系多在強化「產金分離」及「金金分離」，對防範風險、防堵關係人交易有其利基。然而「產金、金金分離」是否真能落實公司治理，奏其金融監理之功，仍令人質疑。

金管會主委顧立雄近期表示要防堵產業投資金融機構，並考慮禁止產業對金融業發動敵意併購。金融投資家皆知，股市需要題材吸引投資人，金管會從嚴把關金融業參與者及併購，將使金融股欠缺有趣題材，從波濤洶湧、萬物生機的汪洋大海，變成流動停滯、物種有限的寧靜池塘。

金融機構經營雖強調安定、穩健，但也需要資金挹注，有實力堅強的股東才能持續擴大業務、承擔風險；金管會若過度限制具有財務能力的產業大股東加入，恐會限制台灣金融業的發展。

立委郭正亮最近質詢指出，顧立雄從嚴規範金融機構委託書徵求，等於讓《企業併購法》允許的敵意併購在金融業無法施展，不讓外來力量挑戰公司派。金管會若過度保障現有大股東，將可能失去市場制衡力量。

眾所周知的金融監理三支柱，一是金融業自身管理及強化財務能力，二是主管機關及法規的規範，三是市場監督力量。第三支柱包括資訊透明，讓投資人可以反映對此金融機構的認同程度；如果公司經營很差，股價不斷下跌，財力雄厚的股東就可能想進駐。金管會從嚴限制金融機構委託書徵求的作法，即可能封死第三支柱的力量。

立委費鴻泰質詢也指出，台新金控的大股東家族透過許多投資公司握有台新金，很多投資公司設質比都極高，這樣的大股東財務能力是否健全？金管會政策不宜偏袒一方，更不宜予人有護航既得利益者之嫌。

市場機制即是優勝劣敗，現行委託書機制行之多年，金管會不宜僅僅限制新投資者徵求委託書而不限制公司派，如此形成「一邊被捆綁手腳，一邊則好手好腳」的不公平競爭，實有失公允。

（作者為淡江大學財金系教授）

(中國時報)