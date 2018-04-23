名家觀點－警消被摸頭，仍要上街頭

2018年04月23日 04:11 中國時報 周威廷

蔡政府違反信賴保護原則，大幅刪減軍公教警人員的退休金，並大肆羞辱軍公教警人員及製造世代仇恨，更可議的是，在進行年金改革之餘，更對軍警公教人員進行分化。

從目前的年改版本來看，軍改的樓地板是39880元，較公教警消人員的32160多了7720元；相較軍改版本的所得替代率軍官為90%，士官為95%，亦遠高於公教警消人員的30至40%，這當然使得與軍人危險辛勞同質性極高的警察消防人員有遭貶抑之感。但警消人員甘於為維護治安做牛做馬，卻不甘於被政府視之為「用之即棄」的破鞋，因此將重返街頭抗爭。

在警消人員上街頭之前，內政部20日突然宣布將修法對警消警政四階以下人員的年功俸由現行500提高為525，每月增加1370元，形同加薪，此舉警消人員自然樂觀其成，但此一提升薪俸案甫送行政院，尚未會同考試院並經院會通過，更遑論送立法院審議三讀，內政部搶著宣布，其意圖自然是想摸頭警消人員，降低街頭抗爭的力道。

但其實內政部的方案只讓警消人員空歡喜一場，因為對絕大多數的基層員警而言，這項加薪只是看得到吃不到，因為要達到年功俸額525，可能要在15或20年後，而且也才增加1370元，相較於退休後樓地板較軍改版本每月少了7720元，甚至經計算所得替代率少了4至5成，警消人員只有「砍斷手腳只塞顆棒棒糖」的荒謬感。

然而我們更憂心的是，內政部修法版本將成為撕裂警察的災難。年功俸由500提高到525後，以分局編制為例：分局各組組長、主任、分駐、派出所長、副所長、警務員、巡官、巡佐、警員所領的薪水都相同，但是政府設官分職，各有所司，業務、工作性質不同、繁簡不一、壓力責任不等，此齊頭式薪水，「同酬不同工」恐將造成那兒涼快去那兒，輕鬆爽缺搶著爭，反正薪水都一樣，此不僅將打擊工作士氣，更影響升職意願，破壞領導統御。

此外，年功俸提高至525，至退休時不過增加1000元出頭，與動輒刪砍2萬至4萬的退休金相比，大概也難有欣喜了。

內政部為化解「警消不服從」街頭抗爭的燃眉之急，卻可能崩解了警察組織文化，造成「無人作事、無責願負、沒大沒小」，這豈為警察之幸，人民之福？警消人員又豈在乎內政部如此的摸頭小惠，只要年改沒有還我警消尊嚴，給予公平對待，上街頭乃勢在必行！（作者為國道公路警察局前局長）

(中國時報)