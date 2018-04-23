社論－美制裁中興 兩岸都需認真應對

2018年04月23日 04:11 中國時報 主筆室

近日全球產業界屏息關注的大事，莫過於美國商務部以違反和解協議為由，宣布7年內禁止美國企業供應相關技術及零組件給中國第2大、全球第4大的電信設備大廠－中興通訊（ZTE）。由於事關重大，可能影響未來全球通訊業板塊發展，有如對產業界投下了一顆震撼彈，也對關切美中貿易戰的各方人士發出了一記強烈訊號，因此，包括美中科技競爭「陰謀論」等不同解讀紛紛出籠。

針對此事的解讀，可以由狹義或廣義兩種層面切入。狹義的解讀是美國在嚴格執行法律，懲罰未依約履行承諾的一家中國電信企業。這是因為中興通訊前年被美國發現違反對伊朗及北韓的禁運令，在去年3月和美國司法和商務部達成和解協議，同意支付罰款並懲處相關人員；但美國事後發現中興並未懲處涉案成員，反而發放全額獎金，違反對美國政府的承諾，因而加以懲處。

由於中興通訊1年在全球銷售的4500萬支手機中，有一半到65%的晶片來自美國行動晶片鉅子高通公司，而且中興通訊設備中有25%到30%的零件來自於美國各大企業。商務部這項「禁出令」等同封殺了中興的供貨能力和未來5G的通訊技術鏈，加上英國和澳洲都補上一刀，要求相關業者停用中興產品和服務，中興的備料在1、2個月後用完，就會面臨無法出貨而違約的絕境，美國《富比世》（Forbes）大膽預測，中興可能在數周之後就會聲請破產，果真如此，中興的美國上游廠商也會受害。

從狹義面來看，是中興咎由自取，遇到了嚴格執法的美國當局。台灣企業因為美國執法嚴厲而慘遭痛手的案例所在多有：2005年長榮海運在美國東西海岸排放500加侖廢油汙染海岸，被美國海岸巡防署逮到，遭罰2500萬美元（約新台幣8億元）；2010年前後台灣幾家面板廠聯合三星壟斷面板價格，因三星轉為汙點證人而遭美國巨額罰款（單是友達就達到146億元新台幣）、3位高階主管赴美服刑；更別提2年前兆豐金控僅因洗錢防制不夠完善，被美國紐約州罰款57億元新台幣，每個案件的刑度都讓生活在「海角一樂園」的台灣人瞠目結舌。

但是本案也可用貿易戰的寬廣角度去解讀。除了日前鬧得沸沸揚揚，美國分別課徵鋼、鋁25%和10%的防衛關稅；針對中國違反智財權而以國家安全為由，課徵500億美元高科技出口25%關稅；中國反制課徵美國農產品進口關稅等連串事件以外，美國高通公司正在併購車用晶片龍頭荷商恩智浦半導體（NXP），在需要反壟斷審查的另外8個國家都已通過的情況下，僅剩中國遲遲不願核准，可能影響高通未來跨足車用聯網業務。中興案有可能是在逼迫中國就範，更可能是在激烈競爭5G全球設備市場下的圍堵事件，否則難以解釋為何美國出手會重到要置中興於死的地步。

無論如何，我們認為台灣可以從這個事件得到一些教訓：

首先，在未來的國際貿易競爭中，法律戰的重要性已經更加凸顯，除了要熟悉各國相關法規之外，必須嚴謹遵守各國規範，以免惹禍上身、嚴重殃及企業。其次，由於美國國內基本上支持反制中國經濟，美國和中國在經濟上的激烈競爭將會是一種「新常態」，台灣高科技企業可能必須「兩邊押寶」來分散風險，包括貿易和投資對象都要保持對等或平衡，以免在兩國互鬥下押錯邊，因而大意失荊州。其三，美國國會近日宣稱，包括華為、中興、聯想都有「間諜嫌疑」，隨時都有可能舉證來進一步「懲罰」這些中國重要企業。台灣以這些對岸企業為主要供應對象者，都應該未雨綢繆，準備好對策來因應變局。其四，中國必然會加大投資在半導體相關的研發來提高技術自主性，對台灣人才的挖角力道將更為猛烈，台灣業者應有適當對策。

當然，我們也希望北京當局謹慎回應，也許迅速對國際開放更大的市場、更加和國際接軌的執法、「一帶一路」機運開放對國際更多的分享、更積極處理對美貿易赤字，都可以及時化解危機，創造太平洋兩岸的雙贏和共榮。

(中國時報)