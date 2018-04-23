夢遊式的走出去

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中國時報
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蔡英文總統結束出訪非洲友邦史瓦濟蘭行程後發表談話，堅持「台灣就是要走出去」，並交辦國安會在最短時間內提出「非洲計畫」，要深入布局非洲。

台灣確實應該走出去，但很現實的一個問題是，排除大陸的新南向政策未見其功，弊害已深，「非洲計畫」如果避開大陸，有成功的機會嗎？

工業總會日前召開「大陸事務委員會」，新任理事長王文淵及與會產、學界代表一致認為，全球布局無法迴避大陸。王文淵在會中指出，政府不能忽視大陸經濟崛起的事實，大陸是台灣產業全球布局極為重要的一環。

台灣產業布局少不了大陸，一直是工商界共同的心聲，但蔡政府就是充耳不聞，不但不顧兩岸局勢動盪，已衝擊產業在大陸的布局，也影響了在東南亞區域的發展，現在又突發奇想要布局非洲。蔡總統顯然忘記陳水扁時代的教訓，要求廠商配合政策投資海地，聽話的戴勝通最後慘賠收場。台灣早已放棄計畫經濟，沒有市場機制的投資不可能賺錢。

「台灣就是要走出去」，但不能避開中國大陸。無論討厭或喜歡、害怕或擁抱大陸，台灣都必須務實面對大陸既是世界工廠，更是世界市場，而且很快就會成為全球最大經濟體。好好思考如何與大陸和睦相處，站在巨人的肩膀上，台灣的經濟才可能浴火重生。

與巨人對抗，下場注定是悲劇。如果民進黨政府執迷不悟，或許接下來的兩次選舉，台灣人民該做務實的抉擇了。

(中國時報)

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