2018年04月23日 04:11 中國時報 王尚智

前陣子有媒體拿著「前世今生」，解釋影劇圈某些人物彼此的情感糾纏，雖說明明讀來荒謬可笑，但點擊率數字超高，顯示大眾真的好奇某些「最初的原因」！屬於此刻台灣政治的前世今生又是什麼？尤其蔡英文執政下的荒腔走板，各種「人物卑劣、言行誇張、價值錯亂」的尺度無下限，最近已經到了讓人匪夷所思的地步了。民進黨集體淪喪至此，當然是權力傲慢所致。但台灣人民為何「命中注定」要遭受這個報應？

一旦高人「入定」，看到台灣人民與民進黨這幫人的前世今生，會不會是這個樣子：

那是一群「江湖遊走賣藝」，實則「趁機打家劫舍」的戲班子，來到了一處山野村落。最初提防甚深的村民耳語紛紛，一開始並沒有太多好感，於是戲班子只能使出混身解數來吸引其中的無知村民及年輕孩童的目光。終於到了某天，為了最終「拿出刀槍、亮出底牌」之前尋求最後信任，戲班子一夥人特意假裝前往村落半山的寺廟辦一場謝天敬神的表演。他們佯做虔誠、敲鑼打鼓並且還滿口對天發誓，結果禁不起碰撞折騰的老廟突然崩垮，整群戲班子全被埋在木梁瓦礫中喪命！村落其實是逃過一劫了，只可惜完全不知內情的村民內心充滿愧疚，還為了這群戲班子的騙徒立碑建祠，香火供養了幾百年，祈求他們有朝一日乘願再來、保佑鄉里。

當初的山野村落，如今變成海洋小島，善良但無知的村民變成台灣民眾，而當初戲班子的民進黨果然一路打著「民主旗號」的騙術，幾十年來對於台灣展開一場彷彿「報復、吞噬」的席捲破壞。不妨仔細想想：民進黨稱說的「轉型正義」，手段不都是「打家劫舍」？選舉時各種「政見宣誓」，嘴臉不都是「江湖賣藝」？民進黨選舉政權的取得，如今回頭來看，一路都是靠著「顛倒是非、抹紅抹黑」的手段迷亂社會價值、遮蔽民眾判斷，可一旦執政之後，從中央到地方除了不斷舉債花錢，綠營裡壓根沒有執政人才，一切產業經濟的現實與建設什麼都沒有！

但真正無恥的，還是最近一波又一波的戲子登台如同「小丑跳梁」！教育部不顧教育、環保署不顧環保，「卡管案」與「深澳電廠案」讓人見識到低劣至極的官員水平，阿貓阿狗盤據高位分食權錢。從死不聽勸的潘文忠、死不下台的吳音寧，到死要位子的吳茂昆，私心作祟也罷、甘為權力走狗也罷，但讓人驚悚的是各種「破壞體制影響深遠」的政策言行，對於已經病弱的台灣繼續給予刀刀致命。

阿扁執政時的台灣彷彿迷途失航，產業停滯、民生凋敝、社會空轉，蔡英文如今則更將台灣帶入某種逼近「兩岸戰爭動盪」的極度危險！施政決策對於人民漠視、司法爪牙踐踏憲法體制，無視無顧還更變本加厲。最近蘇貞昌重返新北選戰，不僅違背自己在保生帝前的誓言，更公開侈言自己「與神明同樣都是為了救苦救難」，無畏僭越於天理昭昭。

倘若沒有深達前世今生的糾纏，民進黨如此「凌虐」台灣土地人民的道理又何在？然而無需高人指點，你我也都付出代價明白了政治因果輪迴，一切共業所造的關鍵都是基於「選票投錯、無知被騙」。當初那群江湖戲班子享樂吆喝也夠了，最終該下地獄與否那是保生大帝的事，我們只要確定徹底緊握選票，讓他們滾下台就對了。

(中國時報)