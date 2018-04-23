限制學術交流 人才加速流失

2018年04月23日 04:11 中國時報 柳金財

近來台大校長當選人管中閔、內政部長葉俊榮、教育部長吳茂昆陸續因曾到大陸大學及研究機構進行演講、講座等交流活動而傳出兼職等爭議，也讓大專院校教師赴陸學術交流活動是否有「紅線」的問題受到關注。近日由於傳出教育部要求所有國立大學呈報明年度赴陸計畫，讓教育界擔憂將有新一波的管制，影響兩岸學術交流。

學術研究與交流應秉持價值中立、去意識形態化、去政黨化、去政治化的原則。兩岸教育文化學術交流應屬於功能性、事務性的交流，除非涉及國家安全、國防科技及關鍵性、核心性的技術產業，否則一般不會涉及「高階政治」的爭論性議題。如果政府要將學術交流也納入管制的領域，首先就會對學術界產生寒蟬效應，而且限縮兩岸的學術交流與合作，也不利於台灣的學術自由與研究發展。

據了解，台灣學者赴大陸學術交流，有些學校會發聘函或聘書，掛名頭銜包括講師、教授、顧問、博士生導師、研究員等多達17種，即使可查證程序，但交流或兼職內容恐怕只有當事人和對方學校了解。縱使教育部要從嚴認定，溯及既往，不僅短時間內難以完全釐清，反而會造成人人自危。

其次，教育部要求各國立大學提報下年度赴陸計畫，自然也會影響學者赴陸交流的意願。這次清查僅針對國立大學使用公務預算赴陸者，但這種作法也會產生「骨牌效應」，私立大專院校在預期心裡下也會對大陸學術交流更為謹慎；甚至非使用公務預算而是受對岸邀請者，目前雖未要求上報，但政策的不確定性可能使學者對兩岸交流的意願降低。

學術豈可閉關自守，兩岸若減少學術交流，彼此無法增進了解，也缺少刺激，對雙方都有害無利。政府不應讓學術界和教育界捲入政治的漩渦。

國民黨人士已赴台北地檢署告發教育部長吳茂昆違反《兩岸人民關係條例》洩密罪，「違法擔任大陸地區行政機關職務」。惟陸委會表示，若吳茂昆只是諮詢性、非常態性或名譽性的顧問，或非固定編制，或無核心權能，尚不致違反該條例規定。但在教長本身尚陷於是否違反兩岸學術交流紅線之際，教育部對兩岸學術交流的規範和相關措施應該更加慎重，以免讓人有「只准州官放火，不許百姓點燈」之議。

當前兩岸各級學校簽訂的交流協議書何止萬計，原本海外學術交流對提升各校競爭力及國際能見度都有助益，若官方硬要干涉或管制，或暗示學校及教師、學者自我限縮，只怕會再加快台灣人才的流失，不是逼得更多年輕學者向大陸優惠的措施靠攏，就是讓更多人才向外尋找更自由、更廣闊的學術殿堂。（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)