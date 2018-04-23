2018年04月23日 04:11 中國時報 葉宗洸

蔡政府最近為了供電規畫的難題，不時出現言行前後不一，甚至胡言亂語的現象，焦慮的病灶不輕，令人憂心。

其中最令人印象深刻的非行政院長賴清德莫屬。為了解決北部地區極可能出現的缺電問題，環保署不但無視多數民意強行通過環差評估，賴揆甚至說出了令人傻眼的名言「深澳電廠燒的是乾淨的煤」。蔡總統接棒在15日接見環保團體時說：「這10年是台灣能源政策轉型最痛苦的10年，希望大家共體時艱。」這話讓民眾聽得心頭一震，蔡總統憑什麼要大家再苦10年，才能有安穩日子可過？

蔡總統現在的說法跟2年前出現天差地遠的變化。選前蔡英文刻畫的能源願景是「規畫10年後的綠能發電比例將提高至20%，預計可提供500億度電，不預期電價會有上漲的可能，且保證不缺電」的美好未來。結果，選前的信誓旦旦2年不到便要作廢，改口要全民共體時艱10年了。更甚者，電價在今年調漲了，不但不漲價的說法提早破功，總統話中也明顯預告了綠能發電不可能在2025年達標。因此，考量未來可能出現的供電不足，深澳電廠自然非蓋不可。

最新的苦主則是行政院發言人徐國勇。為了護航深澳電廠的興建案，脫口說出「深澳電廠蓋不蓋？就像家裡要放1桶煤或1桶瓦斯，自己想一想」，言下之意似乎是貯煤要比貯氣來得安全，結果被質疑根本漠視空汙後，立馬出面澄清說是考量能源安全的提醒被錯誤解讀，因為「都使用天然氣，也會有國家安全問題，不要說戰爭，只要天氣不好，天然氣的船就可能無法入港。」

眼看對岸軍機近日不斷繞台巡航，這說法還算中肯，但卻可用來打臉桃園觀塘的第三天然氣接收站（三接）和台電規畫在台中與基隆分別增建的四接與五接。蔡政府真有心重視國家的能源安全，那根本就不該把未來燃氣發電的占比提高到50%，更不必硬建三接，破壞千年藻礁的生態。

為了一座裝置容量不過120萬瓩的深澳電廠，府院首長前後矛盾的發言，可見其焦慮程度。核一、二廠4部機組加上核四廠2部機組，總裝置容量將近600萬瓩，且核燃料安全存量至少18個月，分別進行延役與續建，北部地區既不會缺電也不會有能源安全的顧慮。如此一來，深澳電廠和三接都能不建，政府高層的焦慮症應可不藥而癒，這也才是真正的全民之福。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)