2018年04月23日 04:11 中國時報 周韻采

臉書CEO祖克柏在美國國會聽證時，南卡的共和黨參議員Lindsey Graham問他：臉書在競業中算不算獨占？我想到昔日反旺中案的學者喊出「你好大 我好怕」的口號。對照今日臉書全球近20億用戶，台灣用戶則已達到1813萬9250人，相當於全台灣人口的77%或18歲（含）以上人口的92%，這些學者，包括立委黃國昌，卻銷聲匿跡了。

從去年歐盟對谷歌以其搜尋引擎從事不公平競爭行為罰款24.2億歐元開始，到下月25日即將實施《通用資料保護管理條例》（General Data Protection Regulation ,GDPR），歐盟一連串處分讓民眾意識到管制大數據公司不再是天方夜譚。遺憾的是，在搜尋引擎、社群媒體及即時通訊市場都成為跨國企業裡一小塊領地的台灣，政府對這樣的規管趨勢竟完全無感。

誠然，這些大數據公司的母國還未涉入管制，尤其美國參眾議員對網路科技的理解相當貧弱，距離達成對規管內容及途徑的共識尚屬遙遠。回顧歷史，美國第一次通過1934年《電信法》，乃基於戰時需求，賦予AT&T獨佔的地位，但須擔負公共義務。而經歷62年後，美國國會終於再度達成共識，通過1996年《電信法》，允許電信競爭。

但這場聽證我看到的是政策之窗打開了，政客們開始考慮是否要在政策清單上加這一條。即便規管不會馬上發生，大數據公司也不再對管制免疫了。歷史也告訴我們，在長久延宕的立法過程裡，司法部與法院取代美國聯邦通訊委員會（FCC），直接造成AT&T的拆解與電信產業的競爭。時間是站在管制者一方的。

我曾多次與政府官員溝通此議題的重要性，但他們除了宣稱internet governance詞語外，完全沒有任何對應作為。在決定管制與否之前，主管機關應界定議題範圍，加以研究，收斂各方共識，甚至展開實證調查，儲備未來規管的能量與工具。譬如，臉書的個資外洩與谷歌的反競爭行為涵蓋的層面有：政治廣告的資訊接露、隱私保護、獨占壟斷等問題。由於數據服務是虛擬的，跟規管實體基礎建設的業者不同，它的反競爭行為非肉眼能輕易判斷，故歐盟花了6年調查谷歌才能做出裁決。顯然主管機關需要更多時間學習如何判定大數據業者的反競爭行為及矯正措施。

相形之下，打擊假新聞是規管大數據服務中最不重要的一項。如果我們能讓社群平台有效競爭，各平台也願公開每日觸及人數最高的十大新聞，假新聞自然可以很簡便被指認與追蹤，也就毋須大費周章用人力主觀地檢核。

這幾天台灣媒體觀察教育基金會成立台灣事實查核中心。在它向社會大眾募資的同時，卻沒有揭露它也同時接受臉書補助，展開網路媒體可信度評價研究。即使它認為臉書的資助不會影響它的判斷，資訊充分揭露不是判斷假新聞的基本動作嗎？台灣事實查核中心會不會演變成另一個「你好大 我好怕」的新聞寒蟬機制呢？

（作者為元智大學資訊管理學系教授）

(中國時報)