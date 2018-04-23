SOGO關懷兒少 創造10倍影響力

SOGO百貨董事長黃晴雯（左四）發表台灣百貨首個公益投資社會報酬分析（SROI），並與長期合作關懷弱勢的夥伴合影。（SOGO百貨提供）

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中國時報
／台北報導

遠東SOGO百貨第7屆「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」，21日鼓勵了22位來自全台各地清寒、罹病、困挫的弱勢學童。遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯表示，SOGO發揮公益平台的力量，「希望帶給社會善的連結與愛的力量。」

黃晴雯在頒獎典禮上表示，SOGO領先全台，成為首家執行「公益投資社會報酬分析（SROI）」的百貨，該分析衡量「第6屆SO GOOD好小孩少年楷模」產生的效益為10.18，也就是「每1分的投入，就有10.18倍的正面影響力！」

百貨CSR模範生 獲肯定

自詡為「百貨CSR模範生」，SOGO是全台唯一舉辦弱勢兒童典範徵選活動的百貨，黃晴雯表示，SOGO好小孩少年楷模7年來開花結果，去年更獲得亞洲企業商會頒發有「永續諾貝爾獎」之稱的「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2017）社會公益發展獎。

獲獎童 學習能力提升

這次委託KPMG安侯永續發展顧問（股）公司執行公益投資社會報酬分析，黃晴雯表示，這顯示該活動能提升獲獎學童的自信心與學習動力，對家長除了挹注獎金協助改善家庭現況外，學童獲得肯定也能帶給家長心靈層面的感動與鼓勵。

黃晴雯說，10.18倍的高報酬率代表SOGO執行公益活動的精緻度，也是對SOGO長期關懷兒少、搭建公益平台的肯定。

化逆境為力量 感動眾人

SOGO結合通路資源、公益夥伴的支持，與全台國小及社福機構對於弱勢學童的投入，讓弱勢學童「化逆境為蛻變」的力量被更多人看見。黃晴雯說她很感恩也很感動，「看到他們不曾放棄希望，不但激勵自己，也照亮了身邊的人。」

SO GOOD好小孩少年楷模獎項由遠東SOGO百貨、太平洋崇光社會福利基金會主辦，是針對全台幼兒園、國小學童的大型民間公益獎助活動。獎助不分類，凡逆境向上的清寒、疾病或身心障礙學童，都可由各縣市國小、社福機構舉薦。期許藉此讓逆境向上的好小孩典範能被看見、被鼓勵，進而感動更多人。

2011年首屆以來，至今累計獎勵219位學童、誕生18名總統教育獎得主，拍攝21支勵志少年楷模短片，邀請34位名人包括孫翠鳳、蕭敬騰及蕭青陽等為少年楷模打氣。

(中國時報)

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