SOGO表揚好小孩 陪他們一起笑

SOGO百貨董事長黃晴雯（中）與第7屆SO GOOD好小孩少年楷模評審團特別獎得主王偵菱（右一）、林靖怡（右二）、藍睿瑜（左二）合影。（SOGO百貨提供）

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中國時報
／台北報導

起因於1位8歲的罕見疾病好小孩去年耶誕節隔天過世，今年第7屆「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」特別先表揚5位「罕病少年楷模」。遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯在過程中不停拭淚，「我很不捨罕病童當天使。」她也鼓勵好小孩「在逆境中蛻變，將困境化為成長的養分。」

黃晴雯也宣布即日起推出「一起笑關懷服務」，讓罕見疾病、身心障礙、清寒弱勢等學童在師長、親友陪同，至全台SOGO預約申請參觀或購物用餐，可由顧服人員、人氣吉祥物ThanQ陪同逛賣場，獲得購物用餐優惠及ThanQ福袋，期望藉由歡樂的氣氛陪伴孩童勇敢面對疾病、度過生命的難關。

本屆3位SO GOOD好小孩少年楷模評審團特別獎得主的故事也相當激勵人心。其中嘉義縣和順國小王偵菱在家會幫阿嬤忙農務、做家事，在校對游泳、跑步、棒球感興趣，且作文拿第1名，是《國語日報》認證小作家，允文允武、表現優秀。高雄市興田國小林靖怡有責任感，是老師的得力助手與品學兼優的好孩子；桃園市中山國小藍睿瑜患有罕見疾病馬凡氏症，雖有弱視和心臟疾病，卻認真讀書、很有禮貌、會照顧妹妹，是父親的驕傲。

此外，典禮上同步表彰第一線老師與社工對於弱勢兒童的投入與關懷，設置「熱心守護獎」，本屆獲頒該獎項的團體是幫助個案找到舞台、獲得肯定的「弱勢病患權益促進會」，與投入社會公益、積極為孩子謀求被看見機會的「台中市東信社區發展協會」。

黃晴雯表示，「星空計畫到宅公益」的志工，從前年起投入300個小時志工服務時數，環繞台灣3.8圈，到宅幫助孩童，「當小小的心願結合在一起，會形成非常大的力量！」

(中國時報)

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