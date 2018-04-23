故宮名畫記 趣味藏在細節裡

2018年04月23日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

英國老牌餅乾「Huntley & Palmers」的餅乾盒上暗藏春色，近日在歐美社群網站上再度引發關注，其實中國古畫中有不少細節多被忽略，透過現代科技輔助之下，才讓世人得以重新關注，感受其中趣味。

今年大陸兩會期間，女記者翻白眼被直播的畫面引起軒然大波，分外搶戲成為最吸睛的插曲，然而「翻白眼」不只是女記者的專利。

北京故宮所收藏的《萬樹園賜宴圖》，透過「故宮名畫記」可局部、細節呈現畫作的功能，意外地可見這幅宴會紀實畫中，乾隆接見的杜爾伯特部文武官員中，有人在隊伍中竊竊私語，有人抬起眼珠暗中都在聽2人的談話，而畫面中著清武官服的官員，則是明顯地露出不屑的眼白。

《萬樹園賜宴圖》是厄魯特蒙古4部之一的杜爾伯特部，由其首領車凌、車凌鳥巴什、車凌孟克率領所屬3000多戶投奔清廷，乾隆皇帝視其歸附別具意義而進行宴請，進行冊封。

北京故宮藏有繪畫作品近5萬件，又有檔期、限展等影響因素，因此特別設置「故宮名畫記」線上平台，且能將畫作局部放大欣賞。在這套系統中，知名的《韓熙載夜宴圖》還可以立體賞析，結合音樂、專家導覽、構圖說明等多媒體內容，畫面細節更是被網友譽為「清晰到炸」。

去年造成北京故宮排隊爭睹熱潮的《千里江山圖》，一向被視為宋代青綠山水中的巨作，畫面上峰巒起伏綿延，江河煙波浩淼，房舍屋宇點綴其間，細看其間，則原本如豆小人，在漁村野市、水榭亭台、茅庵草舍間，則是各有捕魚、駛船、趕集等動態，展現得栩栩如生。

《胤禛美人圖》12幅美人絹畫，除了是存世為數不多的「圍屏畫」，因工筆描述宮苑女子生活場景，仔細看美人穿戴，畫中擺設，令人讚嘆：「竟有這麼多奢侈品！」如〈博古幽思〉圖中，畫中所見珍玩就有青玉獸耳四柱式爐、霽藍釉碗、黑漆拐子紋門式多寶格、彩漆方桌、仿官釉葫蘆瓶等10餘種。又如唐代韓滉的《五牛圖》，除姿勢各異、動態十足，細看牛眼連睫毛都根根分明，讓人一睹1300年前的畫技。

(中國時報)