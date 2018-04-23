故宮名畫記 趣味藏在細節裡

《萬樹園賜宴圖》局部可看見列隊中人們交頭接耳，也有人翻白眼或側耳傾聽等生動畫面。（取自故宮名畫記）

友善列印
中國時報
／台北報導

英國老牌餅乾「Huntley & Palmers」的餅乾盒上暗藏春色，近日在歐美社群網站上再度引發關注，其實中國古畫中有不少細節多被忽略，透過現代科技輔助之下，才讓世人得以重新關注，感受其中趣味。

今年大陸兩會期間，女記者翻白眼被直播的畫面引起軒然大波，分外搶戲成為最吸睛的插曲，然而「翻白眼」不只是女記者的專利。

北京故宮所收藏的《萬樹園賜宴圖》，透過「故宮名畫記」可局部、細節呈現畫作的功能，意外地可見這幅宴會紀實畫中，乾隆接見的杜爾伯特部文武官員中，有人在隊伍中竊竊私語，有人抬起眼珠暗中都在聽2人的談話，而畫面中著清武官服的官員，則是明顯地露出不屑的眼白。

《萬樹園賜宴圖》是厄魯特蒙古4部之一的杜爾伯特部，由其首領車凌、車凌鳥巴什、車凌孟克率領所屬3000多戶投奔清廷，乾隆皇帝視其歸附別具意義而進行宴請，進行冊封。

北京故宮藏有繪畫作品近5萬件，又有檔期、限展等影響因素，因此特別設置「故宮名畫記」線上平台，且能將畫作局部放大欣賞。在這套系統中，知名的《韓熙載夜宴圖》還可以立體賞析，結合音樂、專家導覽、構圖說明等多媒體內容，畫面細節更是被網友譽為「清晰到炸」。

去年造成北京故宮排隊爭睹熱潮的《千里江山圖》，一向被視為宋代青綠山水中的巨作，畫面上峰巒起伏綿延，江河煙波浩淼，房舍屋宇點綴其間，細看其間，則原本如豆小人，在漁村野市、水榭亭台、茅庵草舍間，則是各有捕魚、駛船、趕集等動態，展現得栩栩如生。

《胤禛美人圖》12幅美人絹畫，除了是存世為數不多的「圍屏畫」，因工筆描述宮苑女子生活場景，仔細看美人穿戴，畫中擺設，令人讚嘆：「竟有這麼多奢侈品！」如〈博古幽思〉圖中，畫中所見珍玩就有青玉獸耳四柱式爐、霽藍釉碗、黑漆拐子紋門式多寶格、彩漆方桌、仿官釉葫蘆瓶等10餘種。又如唐代韓滉的《五牛圖》，除姿勢各異、動態十足，細看牛眼連睫毛都根根分明，讓人一睹1300年前的畫技。

(中國時報)

SOGO表揚好小孩 陪他們一起笑 古人內心小劇場 切中網友心聲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。