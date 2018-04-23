古人內心小劇場 切中網友心聲

2018年04月23日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

中國的人物畫早於山水、花鳥，且力求將人物個性刻畫得逼真傳神，也常把對人物性格的表現，寓於環境、氣氛、身段和動態中，「故宮精品」小編經常推出的「故宮小劇場」單元，往往運用古畫中的人物表情、神韻結合時事，表現出令網友拍手叫好的當代人「心聲」。

每逢長假、開工，「故宮精品」小編推出的小劇場便大受歡迎，如近日一系列「勞碌命」、「心好黑」、「想放假」等心情，便是運用唐代畫家閻立本的《蕭翼賺蘭亭圖》人物畫而來，描繪御史蕭翼從王羲之第七代傳人的弟子袁辯才手中，將《蘭亭集序》騙到手的故事，畫中蕭翼洋洋得意，老和尚辯才張口結舌，失魂落魄，表情均刻畫入微。

小編把辯才的失落神情，配上「又要改」心情，畫中茶爐旁的2名僕人，百般無聊的神情則藉以反應了「想放假」、「勞碌命」的上班族心聲。至於放假的閒適，則以蘇漢臣的《長春百子圖》表現為「放飛自我」、「畫（話）家長」、「人擠人」等。

《長春百子圖》以長卷描繪了小孩們在春、夏、秋、冬4個季節中戲耍的情況，如捉迷藏、戲水、釣魚、鬥蟋蟀等，既鮮明記錄了民間風俗活動，對於孩童的神情刻畫亦是栩栩如生。

不過，也有大陸網友反應，可不是所有古畫中的孩童都是無憂無慮的，北京故宮所藏《道光帝喜溢秋庭圖》，或《弘曆雪景行樂圖》雖說是歡樂場景，畫中的皇子、公主多半神情嚴肅，恐怕也反應清朝皇子教育甚為嚴格。

(中國時報)