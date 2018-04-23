林青霞義國獲獎 回顧展致敬巨星

林青霞（左）捧著愛女邢愛林的獻花，開心一同步下台。

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中國時報
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邢愛林（右）意外現身，令林青霞驚喜。

第20屆義大利遠東電影節21日舉行開幕典禮，宣布「終身成就金桑獎」頒予重量級影后林青霞，並由施南生擔任頒獎人。林青霞領獎時表示：「今年電影節成立20周年，主演《重慶森林》的我，有緣在此得到這終身成就獎，相信這對我、對王家衛，對遠東電影節都具深厚意義。」

當年《重慶森林》開啟了遠東電影節的創辦契機，林青霞除了感謝創辦人，也特別感謝合作過的瓊瑤、宋存壽、郁正春、徐克、張叔平和施南生等港台影人。林青霞說完謝詞後，愛女邢愛林驚喜現身，原來邢愛林為祝賀媽媽獲獎，祕密飛到義大利，讓林青霞非常高興及感動，決定活動結束後要與女兒在當地大吃一餐慶祝。

經典作品歐洲首映

即使淡出多年，林青霞在華語影壇仍舊地位崇高，受廣大影迷愛戴。她1973年憑《窗外》初登大銀幕就一鳴驚人，直至90年代已拍攝超過百部電影。她在《重慶森林》中冷豔殺手，以及《笑傲江湖II東方不敗》中亦正亦邪、雌雄同體的角色，都打開她在歐洲影壇的知名度，大會特別策畫「林青霞電影回顧展」，許多精選經典作品在歐洲進行首映，包括剛於台灣修復的《我是一片雲》。

影展每年都會頒發終身成就金桑獎，過往獲獎者包括曾志偉、洪金寶、杜琪峰、釜山影展創辦人金東虎、久石讓、施南生、成龍等。林青霞不只獲獎，更是繼馮小剛、久石讓及成龍後，獲電影節舉行策畫回顧展的巨星。

(中國時報)

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